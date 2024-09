Вам слово, Андрей Зайцев. «Да пребудет с вами сила Политеха!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ровно год назад в Политехе стартовал проект экосистемы «Лепота» — дискуссионный клуб «Вам слово!» За это время собеседниками студентов и сотрудников университета стали шесть именитых гостей: тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, академик Российской академии образования Татьяна Черниговская, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, нейропсихолог и психотерапевт Алёна Ванченко, главный архитектор инвестиционного-строительного холдинга «А101» Елизавета Гречухина, профессиональный разработчик обучающих игр и автор программ дополнительного образования Андрей Латышев.

И вот в дискуссионном клубе начался новый сезон. Открыл его петербуржский актёр, телерадиоведущий и блогер Андрей Зайцев.

Больше всего Андрей известен широкой публике как актёр дубляжа. Его голосом говорят герои как минимум в 199 иностранных фильмах. В том числе главные герои: программист Даниэль Домшайт-Берг, сыгранный Дэниэлем Брюлем в картине «Пятая власть», Сэм Холл в исполнении Джейка Джилленхола в «Послезавтра», принц Ричарда Мэддена в «Золушке» и др. Поклонники саги «Звёздные войны», безусловно, знают, что именно Андрей Зайцев, начиная с 2002 года, говорит за Энакина Скайуокера. Фанатам «Мстителей» и «Стражей Галактики» Андрей знаком как Звёздный лорд. А если будете пересматривать «Терминатора», обратите внимание, что в третьей части голосом Андрея говорит Джон Коннор. Ну и, конечно, Уилл Тёрнер Орландо Блума в «Пиратах Карибского моря».

Так что, можно сказать, в лице Андрея политехники увидели (точнее, услышали) сразу всех своих любимых киногероев, поэтому атмосфера на встрече была такая лёгкая и расслабленная. К тому же, у Андрея прекрасное чувство юмора, и он легко расположил к себе зал. Хотя признался, что очень волновался, потому что говорить перед аудиторией всегда непросто. Кстати, среди многочисленных вопросов гостю был и такой — как преодолеть скованность в публичных выступлениях.

«Самое главное, чтобы я был вам полезным, — сказал Андрей в самом начале встречи, приглашая к диалогу. — Сегодня многие, параллельно с основной деятельностью, пробуют себя в закадровом озвучании, пытаются себя проявлять, в первую очередь в социальных сетях, и это нормально. Расскажу всё, что вам интересно в индустрии дубляжа, кино, звука, искусственного интеллекта, к которому я уже тоже приложил свой голос».

Ребята заинтересовались, может ли ИИ заменить в будущем актёров дубляжа. В ответ на это Андрей дал послушать свой собственный голос, сделанный нейросетью.

«Это уже происходит, — признался он. — Например, Teo Voice со мной заключили контракт, мы сделали два голоса. Один мой обычный, а второй старческий. Он для стримеров, для компьютерных игр. Искусственный интеллект будет помогать нам развиваться дальше. Сегодня, если у нас профессиональное выгорание, мы заходим в ChatGPT и с его помощью решаем задачу. Но творческие мозги не заменить ничем».

Естественно, слушатели хотели знать, почему Андрей занялся озвучиванием фильмов.

Я всегда мечтал работать с микрофоном. Окончил школу в 1996 году. Первое, куда я хотел попасть, на радио. Я думал, там надо говорить до бесконечности быстро, как диджеи в 90-х, я и сейчас очень быстро и часто говорю — такая профдеформация. Начинал с “Радио “Шансон”, потом 16 лет проработал на “Авторадио”. Я понимал, что радийщики 90-х были в основном с актёрским образованием .

Встреча не прошла без открытий. Так, студенты узнали, что разговаривать шёпотом — вредно для связок, это большое напряжение. А восстанавливать сорванный голос лучше всего помогает… обычный сон. И молчание.

Ещё выяснилось, что в дубляже, помимо переводчика, есть ещё профессия «укладчик».

«Актёры должны попасть не только в интонацию, но и в смыкание, — пояснил Андрей Зайцев. — Мало перевести фильм, есть такое понятие «липсинг» (полная синхронизация звукового и визуального ряда в фильмах — Прим. Ред.). Иногда не дубляж плохой, а просто перевод «не уложен». А идеальный дубляж — в фильме «Однажды в Голливуде».

Тем студентам, кто интересовался, как попасть на озвучку, Андрей посоветовал действовать самим.

Прийти попробовать в студию — сейчас такой практики не существует. Сейчас есть интернет. Я всегда рекомендую начинать самостоятельно. Но если пробовать озвучивать, то выбирайте персонажей своего возраста. А иногда и своей комплекции. Когда идёт дубляж, под конкретных персонажей подбирают конкретных актёров .

Завершил общение вопрос о планах и мечтах на будущее.

В индустрии дубляжа я планов не строю, я там уже всё совершил. Я сделал себе актёрские визитки и хочу заниматься тем, где могу пригодиться на 300 процентов, а не затыкать дыру в очередном проходном сериале. Меня немного утешает, что Луи де Фюнес стал популярным в 54 года, у меня ещё есть запас времени .

По традиции в конце встречи на сцене появились две фирменные футболки «Лепота». Одну, с седьмым номером, подарили гостю. А на второй он оставил автограф для политехников. Андрей написал пожелание: «Только любимым делом живите». И, конечно, не мог не добавить великие слова из звёздной саги, но сделал это с привязкой к месту встречи: «Да пребудет с вами сила Политеха!»

