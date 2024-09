Бег, баскетбол и фитрок: москвичей приглашают на бесплатные кардиотренировки

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 и 29 сентября в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» пройдут кардиотренировки по бегу, баскетболу, настольному теннису, фитроку и фитнес-боксу. Москвичей приглашают отметить Всемирный день сердца. Он призван привлечь внимание общества к вопросам сохранения здоровья и подчеркнуть важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Горожане смогут заняться фитроком, который объединяет элементы функциональной и танцевальной тренировок. Тренировка строится на повторении различных танцевальных движений и связок с барабанными палочками. Занятия в рамках проекта «Спортивные выходные» пройдут в субботу с 17:00 до 18:00 на ВДНХ, а с 19:00 до 20:00 — в Культурном центре ЗИЛ. В воскресенье их проведут с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 12:00 до 13:00 на Южном речном вокзале. Требуется регистрация на сайте.

Кроме того, 29 сентября в 10:30 в рамках проекта «Мой спортивный район» состоятся заключительные тренировки по фитроку на крышах районных центров «София», «Ангара», «Эльбрус» и «Рассвет». Записаться на занятие можно через форму «Танцевальный фитнес» на сайте.

Москвичам предлагают попробовать такое направление, как фитнес-бокс. Занятие состоит из сочетаний ударов руками и ногами по боксерской груше в быстром темпе. При такой тренировке повышается выносливость и развивается координация. 28 и 29 сентября фитнес-бокс пройдет в студии Smstretching в районе станции метро «Тульская» с 11:30 до 12:30. Ознакомиться с расписанием и записаться на занятие можно на этой странице.

29 сентября в 10:00 в олимпийском комплексе «Лужники», парках «Сокольники», «Северное Тушино» и 850-летия Москвы, а также по адресам: Широкая улица, дом 30 и Зеленоград, корпус 904 пройдут тренировки по бегу. Они способствуют улучшению работы сердца и увеличению объема легких. Выбрать удобную площадку и записаться на тренировку можно на сайте.

28 сентября жители столицы могут поиграть в баскетбол и настольный теннис под руководством профессиональных тренеров. Занятие по баскетболу состоится в Северном Хапиловском сквере и по адресам: Фестивальная улица, дом 4, корпус 3 (парк Дружбы), Большая Грузинская улица, дом 39, Большой Овчинниковский переулок, дом 11, Домодедовская улица, дом 22, корпус 3, улица Маршала Голованова, дом 4, Зарайская улица, дом 51, корпус 2 (сквер «Плющево»). Начало в 19:00. Москвичи отработают правильную технику бросков, научатся вести и передавать мяч. Баскетбол развивает тактическое мышление, ловкость и внимание.

Занятия по настольному теннису состоятся в парках «Свиблово», «Кузьминки-Люблино», «Дубовая роща “Маяк”», а также на стадионе «Авангард» и по адресу: Перекопская улица, дом 34, корпус 2. Этот вид спорта развивает внимательность и скорость реакции. На тренировке отрабатывают передвижения по площадке, точность ударов и игровые комбинации. Пройти регистрацию на занятия по баскетболу и настольному теннису можно на сайте.

«Мой спортивный район» — один из флагманских проектов Департамента спорта города Москвы, в рамках которого жители столицы целый год занимаются под руководством профессиональных тренеров на дворовых и парковых площадках, а летом также на крышах районных центров. В зависимости от сезона детям и взрослым доступны разные виды спорта — например, зимой участники катаются на коньках и осваивают бег на лыжах.

Проект «Спортивные выходные» — это бесплатные занятия по йоге, растяжке, барре, пилатесу, а также функциональные и танцевальные тренировки под руководством опытных тренеров. Занятия проходят на 13 крытых площадках столицы. Тех, кто предпочитает остаться дома, приглашают на онлайн-тренировки. Узнать подробное о проекте и следить за новостями можно на сайте.

