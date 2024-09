Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Частный образовательный центр, состоящий из детского сада для 112 ребят и начальной школы на 257 мест, планируют построить в районе Марьина Роща. Здание появится по адресу: улица Полковая, владение 1.

«Общая площадь будущего здания составит почти 8,7 тысячи квадратных метров. В плане оно имеет Y-образную форму, включает три надземных этажа. Возле здания оборудуют игровые и физкультурную площадки около детского сада, школьную спортивную площадку, а также территории для отдыха учеников и проведения массовых мероприятий», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Различные по пропорциям оконные проемы и обрамляющие их угловые откосы выделят внешний вид здания. Второй и третий этажи образуют единый блок, нависающий над первым, что создаст эффект левитирующего здания.

В блоке детского сада предусмотрены групповые, административные и вспомогательные помещения, вестибюль, колясочная, музыкальный и физкультурный залы, кабинет коррекционно-развивающих занятий.

В блоке начальной школы оборудуют робокласс и другие учебные кабинеты, универсальные учебные студии, лабораторно-исследовательский комплекс, игровую комнату, столовую, медблок и артистическую.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство образовательного центра в конце августа текущего года.

«После того как застройщик уведомит Комитет государственного строительного надзора города Москвы о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составят график выездных проверок, которые будут осуществляться на каждом этапе возведения объекта. К ним привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз для проведения исследований качества проводимых работ и используемых материалов», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144479073/

MIL OSI