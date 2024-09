Александр Новак провёл панельную сессию «Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса» на международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак на международном форуме «Российская энергетическая неделя» выступил на панельной сессии «Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса».

В дискуссии также приняли участие генеральный секретарь Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел, Исполнительный вице-президент, Министр нефти Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоина Родригес Гомес, Министр энергетики Исламской Республики Иран Аббас Алиабади, государственный секретарь по развитию двусторонних отношений Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгерской Республики Иллеш Богларка, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

В ходе сессии участники обсудили вопросы функционирования мирового энергорынка в условиях роста спроса на глобальную энергию в ближайшие 20 лет, роль традиционных и возобновляемых источников энергии, а также влияние неправомерных ограничений в отношении стран – производителей углеводородов.

По словам Александра Новака, за последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию составил 13–14%. В ближайшие 20 лет рост потребления первичной энергии составит 25%. Структурно будет меняться как её потребление, так и круг отраслей, которые формируют спрос на неё. В частности, вице-премьер напомнил, что уже сегодня цифровые технологии потребляют 8–10% энергии, а в ближайшие три года этот объём удвоится, в первую очередь из‑за активного внедрения искусственного интеллекта, а также увеличения потребления со стороны электротранспорта. Несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии, углеводороды продолжат играть ключевую роль в мировом энергобалансе.

«Традиционные источники энергии, углеводороды, а в первую очередь нефть и газ, продолжат обеспечивать предложение на мировых энергетических рынках. Если сегодня мы видим ежегодный рост потребления нефти в объёме 1–2%, то к 2050 году вместо сегодняшних 102 мбс (млн баррелей в сутки) мы увидим около 120 мбс. Что касается газа, здесь темпы роста потребления будут ещё более высокими: примерно плюс 35% к сегодняшним объёмам к 2050 году. То есть можно констатировать, что, несмотря на небольшое снижение доли углеводородов, они по‑прежнему будут доминировать в обеспечении потребления мировой энергии», – отметил Александр Новак.

Вице-премьер напомнил, что Россия является ключевым игроком мирового нефтяного рынка. Стратегия развития ТЭК до 2050 года предусматривает сохранение мирового лидерства, основанного на внедрении современных технологий, достижении технологического суверенитета, модернизации нефтяной, газовой, электроэнергетической отраслей, развитии новых логистических маршрутов, транспортной и портовой инфраструктуры.

