Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак осмотрел на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) выставочную экспозицию по оборудованию и технологиям для ТЭК. Он посетил стенды Объединённой энергетической компании, энергетического комплекса правительства Москвы, «Мосгаза», Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), Росстандарта, ТД «Взлёт», «Транснефти», «АЗС и логистика – инновационные решения для управления бизнесом», Трубной металлургической компании, а также экспозицию компаний из Китая.

На стенде АО «ОЭК» вице-премьеру показали брендированный электромобиль «Москвич» с зарядной станцией, энергоэффективные светодиодные умные фонари со встроенными модулями управления светильниками, которые в настоящее время устанавливаются в Москве, а также приборы архитектурно-художественной подсветки, преображающие фасады столичных зданий в тёмное время суток.

Площадка «Мосгаза» демонстрирует образцы новейшего российского газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения – от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. В экспозиции газовиков представлены макеты газорегуляторного пункта, котельной и мобильной котельной.

ИНТИ зарекомендовал себя как действующий механизм в импортозамещении и достижении технологического суверенитета России. Его задача – вместе с представителями бизнеса и власти утвердить и далее применять профессиональные стандарты в производственной и закупочной деятельности нефтегазовых компаний. Также институтом ведётся работа по реализации «дорожных карт» по импортозамещению, принятых в рамках деятельности Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования в соответствии со сформированным планом мероприятий.

На стенде Росстандарта Александру Новаку был показан макет лаборатории, входящей в состав универсального опорного испытательного центра, предназначенного для проведения испытаний различной продукции, в том числе электрооборудования, с применением климатических и ресурсных тестов и технических средств по параметрам электромагнитной совместимости.

ТД «Взлёт» – российский разработчик и производитель приборов и систем учёта расхода жидкостей, тепловой энергии и газов – продемонстрировал на РЭН новейшие образцы расходомеров для учёта газа.

На площадке «Транснефти» представлено новейшее антикоррозийное оборудование, обеспечивающее работу грузового и трубопроводного транспорта.

На стенде «АЗС и логистика – инновационные решения для управления бизнесом» Александру Новаку показали цифровые решения для современных автозаправочных станций в трёх направлениях: логистике, мониторинге оборудования и системе управления АЗС.

На стенде экспозиции компаний из Китая представлена продукция и технические решения из 15 компаний дружественной страны в сфере нефтехимической и газохимической промышленности, включая оборудование, детали и решения по сервису.

Трубная металлургическая компания продемонстрировала технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты. Это комплекс скважинной сборки для добычи ТрИЗ. Решение полностью российской разработки позволит существенно повысить процент извлечения углеводородов и рентабельность разработки трудноизвлекаемых запасов.

Всего на выставке представлены стенды 34 участников из различных регионов России, Республики Беларусь и Китая.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52800/

MIL OSI