Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» провёл встречу с Министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Стороны обсудили взаимодействие в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, в области реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики и мирного атома.

Участники встречи рассмотрели вопросы взаимной интеграции промышленных проектов и улучшения инвестиционного климата, а также возможности кооперации в области малого и среднего предпринимательства.

«Торгово-экономические и инвестиционные связи наших стран динамично развиваются, продолжается комплексная работа по их расширению. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 11,5% и достиг 823 млрд рублей. Экспорт составил 564 млрд рублей и вырос на 8,8% год к году, импорт – 258 млрд рублей (+17,9%). В текущем году тенденция продолжается: за 6 месяцев товарооборот увеличился на 8,7%, экспорт – на 9%, импорт – на 8,3%», – отметил Александр Новак.

