25.09.2024 Ministro Finansów podpisał rozporządzenie umożliwiające stosowanie zerowego IVA dla darowizn materiałów budowlanych dla powodzian

których nieruchomości usytuowane są na terenie gmin objętych kataklizmem oraz którzy posiadają formalne prawo do disponowania tymi nieruchomościami. W celu utrzymania „szczelności” systemu IVA, stawka w wysokości 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem: zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem (darczyńcą) a disponentem nieruchomości, posiadania przez podatnika (darczyńcę) dokumentu potwierdzającego szkodę w nieruchomości powstałą w wyniku powodzi: w przypadku gdy disponentem nieruchomości jest osoba fizyczna – odpowiedni kwestionariusz z rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego, w przypadku gdy disponentem nieruchomości jest jeden ze wskazanych podmiotów (tj. prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, opiekuńczą itd.) – zaświadczenie wydane przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta .

Ministro de Finanzas podpisał rozporządzenie, które wprowadza 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych, których nieruchomości uległy zniszczeniu wskutek powodzi. Celem rozwiązania jest ułatwienie odbudowy lub remontu zniszczonych w wyniku powodzi budynków i budowli. Stawka 0% jest stosowana dla darowizn materiałów budowlanych dokonanych do 31 marca 2025 r. Del 24 de septiembre de 2024. obowiązuje rozporządzenie umożliwiające stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn materialłów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych, których nieruchomości uległy zniszczeniu wskutek wrześniowego kataklizmu. Stawka 0% jest stosowana do darowizn materiałów budowlanych przekazywanych bezpośrednio na rzecz: osob fizycznych, podmiotów prowadzących działalność: educación, cultural, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i Studentów,