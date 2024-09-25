Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “26” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Наименование ценной бумаги. Биржевые облигации процентные неконвертируемые без документарные серии БО-01. Полное наименование Эмитента. Общество с ограниченной ответственностью “Медицинский центр “Поликлиника.ру”Тип ценных бумаг. Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00161-L от 09.09.2024.

Номинальная стоимость 1 000 рублей. Количество ценных бумаг в выпуске 300 000 штук. Дата погашения 16.10.2026 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

15.11.2026 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

15.12.2026 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

14.01.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

13.02.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

15.03.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

14.04.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

14.05.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

13.06.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

13.07.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

12.08.2027 – 8,3% от номинальной стоимости Облигаций;

11.09.2027 – 8,7% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 11.09.2027. Торговый код RU000A109MH5ISIN код RU000A109MH5. Уровень листинга – Третий уровень. Сектор – Сектор Роста. Способ размещения – Открытая подписка. Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения. Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30.01.2025

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер

наименование ООО “ИК Диалот” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0550500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ДИАЛОТ

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