Финансовые новости: Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения начнутся 26 сентября

Цикл вебинаров Банка России поможет пожилым людям лучше ориентироваться в мире финансовых продуктов и услуг. Слушатели узнают, как распоряжаться своим имуществом, оформлять наследство, защищаться от мошенников и более уверенно пользоваться современными финансовыми технологиями.

В новом учебном курсе впервые заявлена тема «Расширяем финансовые горизонты: деньги наличные, безналичные, цифровые». На этих занятиях пенсионерам подробно расскажут, чем отличаются разные формы национальной валюты, какие у них преимущества и возможности. Вебинары для старшего поколения завершатся 13 декабря. Участники смогут получить сертификаты о прохождении курса. Для этого надо ответить на несколько коротких вопросов анкеты в начале каждого урока и активно участвовать в обсуждении. Продолжительность занятия — 45 минут. Эфиры проходят по будням, с 01:30 до 16:10 по московскому времени, так что жители всех часовых поясов смогут подобрать удобные время и дату онлайн-занятия. Расписание, информация об экспертах, преподавателях и другие материалы опубликованы на сайте проекта. Фото на превью: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

