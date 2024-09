Собянин принял участие в заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Участие в заседании принял Мэр Москвы Сергей Собянин.

Одними из ключевых тем стали дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала страны и роль регионов в этом процессе. Россия продолжает быть активным участником международной торговли, несмотря на те трудности, с которыми сталкивается бизнес.

«Мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи», — отметил Президент России.

В настоящее время мировая торговля и глобальная экономика в целом активно развиваются. Сейчас выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга. Это динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС. Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю «Большой семерки» и продолжает расти.

Так, в 1992 году на «Большую семерку» приходилось 45,5 процента мирового ВВП, а в 2022-м — уже 30,5 процента. По прогнозам, в 2028 году доля «Большой семерки» снизится до 27,9 процента. При этом доля стран БРИКС (без учета новых членов) в мировом ВВП в 1992 году составляла 16,7 процента, в 2022 году она выросла до 31,4 процента, а к 2028 году может достигнуть 33,8 процента.

Эта тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку рост вклада стран БРИКС в мировую экономику — объективный процесс, не связанный с текущей геополитической ситуацией.

«Это значит, [что] формируются настоящие рынки будущего, в основе которых — прочные стратегические партнерства, принципы сложения экономических потенциалов и взаимного усиления роста. Важно не только понимать эти тенденции, но и пользоваться преимуществами, экспортными возможностями, которые открываются перед нашим бизнесом, перед предприятиями. Нужно оказывать им содействие на всех уровнях», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России напомнил, что в этом году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. За это время удалось создать инструменты, в том числе в регионах страны, которые позволили отечественным компаниям пройти этап пандемии, успешно поставлять продукцию за рубеж, а за последние два года — перенаправить товарные потоки на перспективные, растущие рынки.

«В следующем году стартует обновленный национальный проект “Международная кооперация и экспорт”. Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и, конечно, объективные глобальные тенденции, о которых я только что говорил», — отметил Президент России.

Для долгосрочного развития внешнеэкономических связей нужно повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации.

Помимо этого, важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения и продуктов питания.

«Отмечу, что с 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат: четыре раза — не какие-то проценты, а четыре раза — с 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще на самом деле не так уж и много. А вот за первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов — до 89,8 миллиарда [долларов]», — сказал Владимир Путин.

По некоторым направлениям, в частности по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. По словам Президента России, такой результат — в первую очередь заслуга специалистов и трудовых коллективов предприятий, а также тех, кто оказывает им поддержку, в частности институтов развития и руководителей регионов.

«В послании Федеральному Собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир, а именно — к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом. Это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время», — отметил Владимир Путин.

По его мнению, эта задача требует комплексного подхода со стороны государства, институтов развития и руководителей регионов. Так, Российский экспортный центр (РЭЦ) реализует специальную программу «Сделано в России», которая помогает продвигать отечественные бренды на внутренних и зарубежных рынках. Необходимо масштабировать эту практику и расширять ее охват.

«В рамках межрегионального сотрудничества выстраиваются партнерства с дружественными странами, и это, конечно, вносит свой вклад в укрепление технологического суверенитета России, задает более высокий темп экономического развития субъектов Федерации, а значит, и всей страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отметил, что отдельные регионы страны последовательно и комплексно развивают несырьевой экспорт, работая в том числе с малым и средним бизнесом. Для этого созданы региональные центры поддержки экспортеров и работают команды профильных специалистов.

