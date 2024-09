Source: MIL-OSI Russian Language News

25 сентября 2025 года представители ректората Государственного университета управления во главе с Владимиром Строевым посетили с рабочим визитом Донецкую Народную Республику.

Делегация из ГУУ во главе с ректором Виталием Строевым передала гуманитарный груз в одну из боевых частей, действующих на территории ДНР. Передача состоялась в рамках акции «ГУУ – СВОим», в составе груза находилась различная техника и средства оказания первой помощи.

После этого состоялся Круглый стол, на котором ГУУ представляли ректор Владимир Строев, проректоры Мария Карелина, Виталий Лапшенков и Павел Павловский, а также директор Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки, депутат Московской городской Думы Максим Джетыгенов. Принимающей стороной выступили руководитель регионального исполкома Народного фронта в ДНР Сергей Самохин, начальник Департамента министерства науки и высшего образования ДНР Алексей Янкель, ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко, проректор по научной работе Сергей Борщевский, а также представители Межрегионального управления Росфинмониторинга ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Круглый стол был посвящён вопросам подготовки специалистов на основе программ ДПО, организации работы с молодёжью, гуманитарного сотрудничества, создания сетевых программ подготовки инженеров и развития навыков молодых специалистов. Также обсуждались возможности совместной подачи заявки на Передовую инженерную школу.

Второй Круглый стол состоялся на территории Мариупольского государственного университета им. А.И. Куинджи. В нём принял участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. На повестке дня стояли вопросы сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации.

После этого состоялся рабочий визит Владимира Строева в Приазовский государственный технический университет, где он обсудил с исполняющим обязанности ректора Игорем Кущенко возможности взаимодействия по научным проектам и образовательным программ.

Напомним, что вчера состоялся рабочий визит руководства ГУУ в Донской государственный технический университет.

