Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, замечены такие тенденции как глоболизация экономики и адаптация к различным ограничениям. Появляються новые перспективы. Социальная сфера взаимодействует с разными сообществами, для охраны труда, здоровья и безопастности персонала, студентов.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. ГУУ принял участие в Российско-Арабском деловом форуме

24 сентября 2024 года в Москве прошел Российско-Арабский деловой форум: новые связи, новые возможности.

Государственный университет управления на Форуме представлял советник при ректорате Сергей Карсека.

Программа мероприятия включала в себя обсуждение широкого спектра актуальных вопросов и проблем организации и ведения бизнеса в странах Персидского залива, а также разрешения трансграничных споров с участием российских компаний, в том числе, находящихся под санкциями.

2. Собянин рассказал об открытии в Москве второго рыбного рынка в СЗАО

На новом рынке работает фирменный корнер «Москва — на волне», для которого разработано специальное меню.

Открытая кухня нового рынка в два раза больше, чем в Косино-Ухтомском. Приобретенную на рынке продукцию приготовят бесплатно. А на площадках для мастер-классов гости могут научиться готовить блюда из рыбы и морепродуктов.

3. Политех примет всероссийский конкурс «Лучший сварщик 2024»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетили генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное Агентство Контроля Сварки» (НАКС) Андрей Прилуцкий и директор ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» Алексей Левченко. На переговорах речь шла о популяризации и повышения престижа профессии сварщика, а также об организации всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик 2024».

4. Защитить цифровые «я» и «мы»: новый курс Вышки по информационной безопасности

Подготовленная Московским институтом электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ) НИУ ВШЭ программа дополнительного профессионального образования «Корпоративная информационная безопасность» позволит обучающимся на конкретных примерах и при поддержке ведущих экспертов по кибербезопасности получить навыки поиска уязвимости цифровых продуктов и ликвидации потенциальных щелей в системах безопасности электронных сетей корпораций, университетов и собственных страниц в открытых источниках. Слушатели научатся работать с цифровыми активами, противостоять психологическим ухищрениям мошенников и передавать коллегам полученные знания и навыки.

5. Приходите за настроением на юбилейный финал Лиги КВН ГУУ

27 сентября 2024 года в 17:00 в Актовом зале Государственного университета управления состоится грандиозное завершение сезона Лиги КВН ГУУ.

В финал вышли самые сильные и талантливые команды, которые прошли через множество испытаний и доказали, что достойны побороться за Олимпийское золото в юбилейном 25-ом сезоне университетской лиги.

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