Марат Хуснуллин посетил Луганскую Народную Республику

Во время рабочей поездки Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин осмотрел ряд объектов в Северодонецке и Луганске, а также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития ЛНР.

«В целом отмечу, что удовлетворён темпом работ, которые идут в Северодонецке. Видно, что город преображается. Заехал на котельную 83-го микрорайона. Под контролем Фонда развития территорий продолжается её модернизация. Объект в прошлом отопительном периоде на одном котле согрел жителей 111 домов и 8 соцобъектов. Задача для специалистов в этом году – запустить второй котёл, чтобы втрое преумножить количество потребителей с централизованным теплом этой зимой», – сказал Марат Хуснуллин.

Помимо этого, вице-премьер осмотрел здание яслей-сада №42 для 280 детей, которое было построено в 1983 году и требовало ремонта. Капремонт провели под контролем ППК «Единый заказчик». Марат Хуснуллин поручил местной администрации быстрее закрыть все организационные вопросы, чтобы дети получили возможность посещать учреждение.

Зампред Правительства также пообщался со студентами в восстановленном колледже промышленно-строительных и бытовых технологий.

В Луганске вице-премьер ознакомился с ходом восстановления Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Там строители уже сдали в эксплуатацию два корпуса общежитий. По словам Марата Хуснуллина, студенты будут жить в комфортных условиях. В целом же общая площадь объектов восстановления превышает 71 тыс. кв. метров.

Зампред Правительства также посетил магазин строительных материалов в Луганске. Он отметил, что стоимость товаров находится на среднероссийском уровне, и поставил задачу расширить ассортимент местных производителей.

В заключение рабочей поездки вице-премьер провёл совещание по социально-экономическому развитию ЛНР.

«Мы обсудили бюджет на ближайшие три года, наметили спектр первоочередных задач, по которым нам предстоит работать дальше. Кроме того, затронули вопросы реализации нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ в новых регионах. Мы должны понимать, как мы его будем тут реализовывать», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

