Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Библиотека № 92 приглашает на кукольный спектакль по сказке Алексея Толстого. Гости увидят историю уточки, которую старик со старухой нашли в лесу и выходили. В знак благодарности волшебная птица помогает своим спасителям, еще не подозревая, что их всех ждет впереди. Во время постановки декорации сменятся четыре раза.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/afisha/event/319103257/

MIL OSI