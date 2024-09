Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В середине сентября на главной сцене фестиваля «Книжная Сибирь» состоялось торжественное награждение победителей и призеров Межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь — Евразия — 2024». В этом году конкурс проходил в восьмой раз, и все эти годы он с успехом решает поставленные перед ним задачи: поддержка издателей, инновационных идей и практик в сфере литературы, книгоиздания, популяризация книги и чтения среди населения, в научных, образовательных и культурных кругах. Победителем в номинации «Лучшая учебная книга» стало учебное пособие «Курс вычислительной физики» академика М. П. Федорука, выпущенное Издательско-полиграфическим центром (ИПЦ) НГУ. Всего в конкурсе участвовало около двухсот изданий из разных городов России.

Стабильно из года в год НГУ является лидером Общероссийского конкурса научных и учебных изданий «Университетская книга». География конкурса обширна; в этом году он проходил в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета. В состязании участвовало более 500 изданий, а география конкурса охватила 37 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, европейской части России, а также Республики Беларусь. Книги Издательско-полиграфического центра НГУ получили три грамоты и пять дипломов в номинациях: «Лучшее научное издание по наукам о Земле», «Лучшее научное издание по экономике и менеджменту», «Лучшее научное издание по историческим наукам», «Лучшее научное издание по культуре и искусству», «Лучшее учебное издание по физико-математическим наукам и программированию», «Лучшее учебное издание по естественным наукам», «Лучшее научное издание по филологии», «Лучшее биографическое издание».

Высоко оценили издания НГУ и на старейшем общероссийском конкурсе «Лучшие книги года» Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). В 2024 году на конкурс было представлено более 700 изданий со всей России. Награждены дипломами Н. И. Красняков («Лучшее издание в области гуманитарного знания») и М. П. Федорук («Лучшее учебное издание для высшей школы»).

—Если говорить про всероссийский конкурс АСКИ «Лучшие книги года», то он является наиболее престижным и значимым. Нам удалось завоевать дипломы в 2017, 2023, 2024 годах. В остальные годы издания нашего университета стабильно входили в лонг-лист конкурса, а это не более 10 изданий в номинации. Каждый год преподаватели университета представляют достойные издания высокого уровня. Коллектив издательства делает все, чтобы данные труды получили наилучшую редакционную подготовку и оформление. Мы очень гордимся тем, что работа авторов и Издательско-полиграфического центра не только приносит свои плоды в образовательной и научной среде, но также высоко оценивается на профессиональных конкурсах, — отметил Дмитрий Шамов, директор ИПЦ НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/izdaniya-ngu-priznany-luchshimi-na-mezhregionalnykh-i-obshcherossiyskikh-knizhnykh-konkursakh/

MIL OSI