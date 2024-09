Source: MIL-OSI Russian Language News

В Карелии открылся скейт-парк при поддержке Банка «РОССИЯ» Банк «РОССИЯ» поддерживает проекты, способствующие здоровому образу жизни: в Сортавале открылся современный скейт-парк, который станет точкой притяжения для всех любителей активного отдыха и спорта. Скейт-парк расположен вблизи Молодёжного центра «Сердоболь», который на протяжении многих лет способствует развитию детей и молодёжи при поддержке Банка «РОССИЯ». На 2 000 квадратных метрах изготовлены многофункциональные площадки для спортсменов разного уровня подготовки и пространства, имитирующие уличное катание. Конструкция состоит из наклонных боковых и радиусных фигур. Для начинающих райдеров предусмотрена площадка для изучения базовых трюков и памп-трек для развития ловкости и выносливости. Любителей амплитудных трюков порадует полноразмерный фанбокс и флай-секция — трамплины для выполнения зрелищных трюков в воздухе. Многофункциональная двусторонняя рампа и разгонная секция позволяют создавать линии для необычной реализации трюков и бесконечного движения. Для всех внутренних элементов конструкций использована влагостойкая фанера в качестве рабочей поверхности для катания спортсменов, чтобы погодные условия не могли повлиять на процесс тренировки. Тренировки будут проходить с видом на крупнейшее озеро Европы — Ладогу. Спортивная площадка имеет места для отдыха спортсменов и зрителей, ограждение и освещение для тренировок в тёмное время суток. Банк «РОССИЯ» считает важным поддерживать проекты, направленные на оздоровление населения, и продолжит способствовать росту спортивной активности молодёжи. Справка: Молодёжный центр «Сердоболь» — это уникальное пространство для детей и молодёжи в г. Сортавале, где можно интересно провести время с друзьями или семьёй, получить новые полезные знания и навыки, реализовать свои идеи и проекты.

