22.09.2024 Breslavia Zapewniamy bezpieczne miejsca dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W niedzielny poranek odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu. La ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka presentó el programa “Zielone szkoły”, który skierowany jest do dzieci z terenów dotkniętych powodzią. To bezpłatne wyjazdy w bezpieczne miejsce z zapewnionym wsparciem psychologicznym i nauką. Podczas sztabu Premier apelował do Polek i Polaków o nieodwoływanie wyjazdów, które zaplanowali na południe Polski.

“Zielone szkoły”

Powódź, która przeszła przez południe Polski dotknęła również dzieci, które potrzebują teraz opieki psychologicznej i bezpiecznego schronienia.

„Wszędzie, gdzie jesteśmy, widzimy problem z dzieciakami, szczególnie tam, gdzie zalane są szkoły i przedszkola. Para są duże liczby. Rodzice chcą osuszać, sprzątać i stąd ta idea “Zielonej szkoły””

– powiedział podczas sztabu Premier.

„Zielone szkoły” to bezpłatne wyjazdy dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Zapewniony jest bezpieczny transporte, zajęcia edukacyjne, wyżywienie i opieka psychologiczna. To także wsparcie dla rodziców, którzy potrzebują teraz skupić uwagę na usuwaniu skutków powodzi.

„Dzisiaj wyrusza pierwsza grupa zorganizowana. Tu wielkie podziękowania dla miasta Sopot, na które zawsze można liczyć – 60 dzieciaków rusza w tej chwili z Kłodzka i będzie tam przez dwa tygodnie”

– Ministro de Asuntos Powiedziała Edukacji Narodowej Barbara Nowacka.

Skierowała ona również podziękowania do resortów, samorządów, szkół i przedsiębiorców, którzy wspierają organizacją wyjazdów.

„Szczególne podziękowania dla resortu infrastruktury za szybkie wsparcie ze strony PKP. Wszystkie dzieci, które będą jechały na „Zielone szkoły”, będą miały zapewniony bezpłatny przejazd”

– dziękowała szefowa resortu edukacji.

Ministerstwo Sportu udostępnia miejsca w centralnych ośrodkach sportu. Para placówki z bardzo dobrą infrastrukturą, gdzie zapewnione są dla dzieci dodatkowe zajęcia sportowe.

„W sześciu centralnych ośrodkach sportu 2,5 tysiąca dzieci spędzi pobyt. Para dostęp do zajęć sportowych i infraestructura sportowej – basenów, hal sportowych, ścianek wspinaczkowych”

– wymieniał Wiceminister Sportu i Turystyki Piotr Borys.

Na stronie internetowej zieloneszkoly.men.gov.pl można zgłaszać ośrodki, które są w stanie przyjąć dzieci z terenów popowodziowych. Ministrosdos Edukacji Narodowej zapewni bezpieczeństwo dzieci i bezpieczny transporte.

Szkoły szkołom

Na terenie objętym stanem klęski żywiołowej znajduje się 3044 placówek, w których uczy się około 412 tysięcy dzieci i młodzieży.

„Na piątek stan zamknięcia placówek edukacyjnych to było 431 placówek. Niektóre z nich były zamknięte dlatego, że były puntami pomocy ewakuacji. […] Szacujemy, że ponad 200 z tych placówek wymaga remontów – od remontów drobnych po remonty całkowite. […] Jesteśmy gotowi do tego, żeby wesprzeć ich w jak najszybszej odbudowie”

– ministro de zaraportowała, Edukacji Narodowej.

Uruchomiony został system szkoły szkołom, który umożliwia zgłaszanie zapotrzebowania przez placówki oświatowe, które ucierpiały w wyniku powodzi.

„Można wystawić potrzeby, których dana szkoła potrzebuje. Tu nie chodzi tylko o te potrzeby na pilne sprzątanie, ale perspektywicznie – co będzie potrzebne. Szkoły mogą wesprzeć inne szkoły”

– zaznaczyła Barbara Nowacka.

Ministro Edukacji Narodowej zapewniła, że ​​wszystkie dzieci ze wszystkich szkół podstawowych będą miały zapewnione podręczniki szkolne, jakich będą potrzebowały.

Turystyka na południu Polski

W południowej Polsce zalane zostały tylko niektóre miejsca. Branża turystyczna i gastronomiczna z tego regionu potrzebuje teraz wsparcia turystów. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje kampanię społeczną, tak aby turyści nie odwoływali swoich rezerwacji.

„Gorąco zapraszamy do tego, żeby skorzystać z miejsc, które są atrakcjami turystycznymi, ale które nie zostały zniszczone w powodzi. Para bromear bardzo ważne dla tego całego południa naszego kraju”

– podkreślił Piotr Borys.

„Wiele miejsc turystycznych funkcjonuje normalnie, nawet te, które były częściowo zalane. Osoby, które wykupiły wypoczynek w tych miejscach dostaną uczciwą odpowiedź, czy miejsce, do którego chcieli się udać, jest w stanie normalnym czy są tam szkody, które uniemożliwiają ten wypoczynek”

– por Donald Tusk.

W trakcie powodzi uszkodzone zostało także wiele obiektów infrastruktury sportowej. Wiceminister Sportu i Turystyki zapewnił, że zostały zabezpieczone środki na ich odbudowę.

Działania państwa

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych złożyła zapotrzebowanie na 10 tysięcy osuszaczy w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

„Dociera do nas coraz więcej sygnałów, że brakuje osuszaczy. Czekamy na ich dostawę z krajów europejskich, które zadeklarowały pomoc w ramach mechanizmów ochrony ludności”

– poinformował szef rządu.

Premier zapowiedział, że w Warszawie odbędzie się sztab, podczas którego będą przygotowywane niezbędne zmiany w rozporządzeniach i ustawach. We wtorek zajmie się nimi Rada Ministrów.

