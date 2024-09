ГУУ и ИОХ РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления подписал соглашение с Институтом органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук.

Подписи под документом поставили ректор ГУУ, доктор экономических наук Владимир Строев и директор ИОХ РАН, член-корреспондент РАН, доктор химических наук Александр Тереньтев.

Университет и Институт будут сотрудничать в области проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области химии, а также осуществлять деятельность, связанную с инновационными научно-исследовательскими и технологическими разработками. Подразумевается также совместное участие в конкурсах и грантах.

«Подписание соглашения является логическим продолжением курса, взятым нашим университетом на развитие инженерных компетенций у будущих управленцев. У нас уже заключены соглашения о сотрудничестве с «Автодор-Инжиниринг», «Трансмашхолдинг», «Меркатор Калуга», работает межвузовское студенческое КБ», — рассказал ректор ГУУ.

После церемонии подписания для делегации ГУУ была проведена экскурсия по Институту. Владимиру Строеву и проректору по науке Марии Карелиной показали библиотеку ИОХ РАН, имеющую в своем фонде коллекцию периодических научных изданий начиная с 19 века, лабораторию, в которой студенты НИУ ВШЭ, МГУ и ВХК РАН выполняют лабораторные работы по органической химии. В Центре коллективного пользования гости ознакомились с уникальными дорогостоящими аналитическими приборами и установками для проведения междисциплинарных исследований, в рамках проектов Российского научного фонда.

Об особенностях проведения работ в области решения конкретных прикладных проблем химической технологии гостям рассказали в Центре перспективных каталитических технологий ИОХ РАН, деятельность которого направлена на взаимодействие фундаментальной и прикладной науки в области неорганической химии, физической химии и катализа. Также делегация ГУУ посетила Молодежную лабораторию синтетических гликовакцин, где молодые исследователи занимаются получением диагностических тестов и углеводных вакцин 3-его поколения для обнаружения и профилактики развития опасных бактериальных и грибковых инфекций. Ряд синтезированных соединений исследуются в качестве потенциальных лекарств для кардиологии, онкологии и гематологии.

В ближайшее время запланирована разработка и запуск совместной сетевой магистерской программы для специалистов ТМХ, взаимодействие в области исследований и разработок в сфере агробиотехнологий и новых консервационных материалов.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI