21.09.2024 Primer Ministro: Nie będziemy oszczędzać na odbudowie zalanych terenów

– podkreślił szef rządu. Dodał, że to Głogów jest dzisiaj absolutnym priorytetem.

Bardzo por mi zależało na tym, żeby tam nie zabrakło niczego w tej chwili do ratowania miasta przed falą.

Jutro mam nadzieję, przedstawimy dość dobrą mapę tego, gdzie i skąd dzieci mogą pojechać od razu, z pełną opieką i wyżywieniem, dachem nad głową i zajęciami szkolnymi, tak żebyśmy mogli szybko do niezbędnych napraw w szkołach

– primer ministro powiedział. Kluczowe jest zabezpieczenie, na tyle na ile to możliwe, ludzi i ich dobytków na przyszłość przed powodzią.

Racjonalne, mądre – i wiem, że kosztowne i nie zabraknie na to pieniędzy – decyzje dotyczące zbiorników i innej infrastruktury, która musi nam pomóc […] zredukować zagrożenia zniszczeń w przyszłości

Obecna sytuacja pokazała, że ​​konieczna jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury powodziowej. Chodzi o dopasowanie jej do aktualnych warunków meteorologicznych i hidrologicznych.

Para bromear sobre mnie coś oczywistego, że w sytuacji, w której będziemy musieli uruchomić miliardy złotych i euro do odbudowy terenów popowodziowych, to sytuacja po powodzi musi być lepsza również od tej sytuacji przed powodzią. Mowa nie tylko o zabezpieczeniach, ale też o całej zniszczonej infrastrukturze

Myślę, że pan Premier nakreślił bardzo jasno zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. […] Będziemy musieli pracować tak, żeby przywracanie tych terenów do użyteczności było jak najbardziej efektywne i jak najszybsze

– powiedział Donald Tusk. Nadal głównym wyzwaniem jest ochrona terenów zagrożonych, a także pomoc mieszkańcom, którzy utracili swój dobytek. Będzie to możliwe dzięki planowi Odbudowa+.

Musimy przygotowywać ten wielki plan odbudowy, który jest naszym zobowiązaniem i narodową ambicją, tak żeby po pierwsze wiedzieć co uległo zniszczeniu i kto powinien w pierwszej kolejności otrzymać pomoc, a potem żeby ruszyć wiel kim rozmachem do tej ogromnej odbudowy

Tylko w dolnośląskim w tej chwili uszkodzone zostały 54 szkoły, 10 plazas zabaw, 39 boisk, 20 żłobków i 20 przedszkoli. Yo wiemy, że to nie jest kompletne

– rozpoczął spotkanie z wojewodami Premier. Szef KPRM, Ministro Jan Grabiec przedstawił podsumowanie z raportów przygotowanych przez wojewodów. Wynika z niego, że stanem klęski żywiołowej zostało łącznie objętych 749 miejscowości, w których mieszka 2,39 millones de osób. Liczba mieszkańców, którzy realnie zostali dotknięci powodzią to 57 tysięcy. Ewakuowanych zostało ponad 6 544 osób. Wstępnie uszkodzone zostały 11 502 budynki mieszkalne, czyli domy jednorodzinne, a także budynki wielomieszkaniowe. 6 033 budynki gospodarcze zostały dotknięte powodzią. Uszkodzeniu uległo 724 budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe.

Spotykamy się na pierwszej odprawie poświęconej wstępnym wykazom strat i szkód, jakie ponieśli mieszkańcy, samorządy i instytucje państwowe na terenach zalanych wodą. Podkreślam, że to prowizoryczne zestawienie. Walka z powodzią się nie zakończyła

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Premiera Donalda Tuska z wojewodami. Dotyczyło wstępnego szacunku strat w związku z powodzią. Wojewodowie przedstawili dane, które udało się pozyskać z części samorządów. Umożliwią one prace nad programem odbudowy. Obecna sytuacja pokazała, że ​​konieczne jest również stworzenie nowej infrastruktury przeciwpowodziowej. Straty po powodzi