21.09.2024 Meldunek z sobotniego sztabu we Wrocławiu

Meldunek z sobotniego sztabu we Wrocławiu21.09.2024

El primer ministro Donald Tusk kolejny raz spotkał się we Wrocławiu ze służbami i samorządowcami, aby omówić sytuację w miejscach, które nadal zagrożone są przez wielką wodę. Podczas sobotniego sztabu we Wrocławiu zapewnił, że państwo zapewni lokale mieszkalne dla wszystkich poszkodowanych przez powódź.

Akcja zapobiegawcza

Wielka woda nadal przemieszcza się przez Polskę. Służby pozostają w pełnej gotowości i monitorują sytuację, a tam, gdzie to konieczne zabezpieczają teren.

W niektórych miejscach jesteśmy ciągle w środku akcji zapobiegawczej powodzi i ratunkowej.

– podkreślił Premier podczas otwarcia sztabu kryzysowego.

Szef rządu prosił, aby informacje o miejscach zagrożonych były jak najszybciej przekazywane wraz z odpowiednim wsparciem m.in. workami z piaskiem.

Odbudowa popowodziowa

Wczoraj została podjęta decyzja o powołaniu pełnomocnika rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią, którym zostanie Marcin Kierwiński. Dzisiaj o 13.00 odbędzie się spotkanie z wojewodami w celu oszacowania strat na terenach popowodziowych.

Te dane nie muszą być jeszcze kompletne, ale te, które podacie, chciałbym, żeby były wiarygodne, żeby były prawdziwe. Para bromear w tej chwili najważniejsze.

– przekazał Donald Tusk.

Raporty wojewodów mają uwzględniać straty, które wystąpiły w danym województwie z powodu przejścia fali powodziowej, również te wynikające z podnoszenia się wód gruntowych.

Zastępcze mieszkania dla powodzian

Z powodu powodzi, która przeszła przez Polskę, wiele osób utraciło swoje domy i mieszkania. Niektórzy do swoich domów będą mogli wrócić dopiero za jakiś czas, dlatego państwo zapewnia powodzianom bezpieczne schronienie.

Od pierwszych dni słyszę od ludzi, którzy utracili mieszkania i domy – „gdzie my będziemy mieszkać?”. Zapewnimy możliwość mieszkania wszystkim, bez wyjątku

– przekazał Prezes Rady Ministrów z Wrocławia.

Podczas sztabu Premier zaznaczył, że państwo postara się, aby osoby dotknięte powodzią jak najmniej odczuły jej konsekwencje.

