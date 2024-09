21.09.2024 Ewakuacja, umacnianie wałów, porządkowanie terenu, budowa przepraw, pomoc medyczna to główne zadania żołnierzy na terenach powodziowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ewakuacja, umacnianie wałów, porządkowanie terenu, budowa przepraw, pomoc medyczna to główne zadania żołnierzy na terenach powodziowych21.09.2024

Jesteśmy również w miejscowościach, które już zostały doświadczone skutkami wielkiej wody. Tutaj w Szprotawie nastąpiło przelanie wody, a skutki dotyczą około 60 budynków mieszkalnych, też części firm. Rozmawiamy właśnie ze sztabem kryzysowym na temat tych działań, które zostały podjęte. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Działają ochotnicy strażacy, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, policjanci, żołnierze, mieszkańcy. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tę dobrą organizację, za zarządzanie wspólnie z samorządem terytorialnym tą akcją przeciwpowodziową, za ochronienie Szprotawy przez większymi skutkami niż te, które mamy d zisiaj – mówił we Wrocławiu viceprimer ministro Władysław Kosiniak – Kamysz.

W sobotę szef MON wziął udział w sztabie kryzysowym we Wrocławiu, a także w sztabach funkcjonujących w Wołowie oraz Szprotawie. W godzinach popołudniowych wicepremier uczestniczył w odprawie w Głogowie.

Na sztabie kryzysowym rozmawialiśmy ze wszystkimi gminami, które są zagrożone i z tymi, które spodziewają się nadejścia fali. Jest ogromne zaangażowanie mieszkańców, wszystkich służb mundurowych i jest współdziałanie. Za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Uruchomione zostały kolejne jednostki, choćby aspiranci ze szkół pożarniczych, którzy w powiecie wołowskim też dołączyli do pomocy, do układania worków z piaskiem. Od Samego początku są oczywiście obecni żołnierze. Oni pełnili misję na wałach do momentu, kiedy to było możliwe. Teraz trwa tam układanie kolejnej linii zapory przed wodą

– poinformował wicepremier. Jak zaznaczył szef MON żołnierze Wojska Polskiego pomagają na wielu kierunkach. Tam, gdzie przeszła fala powodziowa trzeba porządkować tereny. Tereny, do których zbliża się fala powodziowa trzeba monitorować, a tam gdzie to konieczne umacniać jeszcze wały przeciwpowodziowe.

Zadysponowaliśmy kolejne osuszacze, które są potrzebne do miejsc doświadczonych przez powódź. Dostarczenie osuszaczy to jest jedno z głównych zadań. Wciąż są potrzebne pompy. Żołnierze są dzisiaj zaangażowani bezpośrednio w akcję przeciwpowodziową. Para bromear ewakuacja, ochrona życia i zdrowia, umacnianie wałów, porządkowanie terenu, udrażnianie ciągów komunikacyjnych. Tutaj jest też wielka współpraca pomiędzy wojskiem a Ministerstwem Infrastruktury związana z budową i naprawą połączeń drogowych, kolejowych. Odbudowa to też wzmacnianie wałów. Wzmacnianie wałów trwało na przykład wczoraj przy użyciu Policyjnych śmigłowców w Lewinie Brzeskim

– Zaznaczył vicepremier Kosiniak – Kamysz.

Szef MON poinformował o próbach wyłudzania pieniędzy w Internecie. Do tej pory ponad 80 fałszywych zbiórek zidentyfikowały i zablokowały powołane do tego służby.

Trwa walka też z dezinformacją. W cyberprzestrzeni jest wiele zbiórek, które są nieuczciwe Zaangażowaliśmy w walkę z tym również te wojska związane z ochroną cyberprzestrzeni. Komponent Wojsk Ochrony Cyberprzestrzeni jest włączony w proces walki z oszustami w Internecie. Będziemy z tym walczyć (…) będziemy aktywnie przeciwdziałać tym atakom

– mówił szef MON.

