21.09.2024 Docieramy z pomocą do każdego miejsca

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Docieramy z pomocą do każdego miejsca21.09.2024

W Polsce nadal występują miejsca, którym zagraża wielka woda. Służby wraz z samorządem i mieszkańcami zabezpieczają miejsca krytyczne. Wały są wzmacniane przez worki z piaskiem i stale monitorowane. Podczas sztabu kryzysowego w Głogowie Premier prosił samorządowców o zgłaszanie potrzeb na bieżąco. Zapowiedział również stworzenie mapy zaniedbań, które wyszły w obliczu powodzi.

Zabezpieczanie trwa nadal

Premier apelował do samorządowców o zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny sprzęt potrzebny do zabezpieczenia przed powodzią – tak, aby nigdzie niczego nie zabrakło.

Trzeba być wszędzie, szczególnie tam gdzie trwa walka. Bardzo zależy nam, żeby dotrzeć do każdego miejsca ze stosowną pomocą, niezależnie od skali zjawiska i wielkości miejscowości.

– zaznaczył Donald Tusk.

Szef rządu podziękował za organizację, determinację i poświęcenie wszystkich osób zaangażowanych w zabezpieczanie zagrożonych miejsc i za pomoc powodzianom.

Nawet skazani z miejscowego zakładu też uczestniczą w ratowaniu miasta. Wszędzie, gdzie jestem słyszę o niezwykłym zaangażowaniu ludzi, służb i samorządów

– mówił Prezes Rady Ministrów.

Premier przypomniał, żeby służby i samorząd dokładnie weryfikowały czy informacja o ewakuacji dotarła do wszystkich mieszkańców. Zapewnił, że policja stale monitoruje tereny skąd ewakuowali się mieszkańcy.

My bardzo skutecznie tępimy przestępczość związaną bezpośrednio lub pośrednio z sytuacją powodziową. Też jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, że jeśli ktoś spróbuje podnieść rękę na wasz dobytek, to zapłaci za to szybko surową karę

– przypomniał Donald Tusk.

Bezpieczeństwo na terenach dotkniętych powodzią jest jednym z kluczowych zadań państwa.

Mapa zaniedbań

W sytuacji kryzysu wyszły na jaw zaniedbania jak na przykład niepodkoszone wały czy nory bobrów.

Musimy wiedzieć co, gdzie nawaliło, żeby więcej takich zdarzeń nie było. Jeśli będziemy mieli do czynienia z wyraźnymi przekroczeniami, to będą konsekwencje

– zaznaczył Primer Ministro.

Szef rządu zapowiedział stworzenie mapy zaniedbań, aby podobnych sytuacji uniknąć w przyszłości. Zapowiedział również gotowość do wprowadzenia rozwiązań prawnych, które pozwolą na zabezpieczenie wałów.

Pomocy organizacja

Osoby, które jadą pomóc na tereny, gdzie przeszła powódź proszone są o słuchanie poleceń służb.

Ogromna prośba o słuchanie tych wskazówek, co trzeba robić i gdzie, żeby nie dochodziło do trasowania drogi. Tych dróg dojazdowych jest bardzo mało, więc tym bardziej musi być tutaj to podporządkowanie

– Viceprimer ministro apelował, Ministro Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tomasz Siemoniak Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęcał darczyńców do odwiedzenia stron internetowych urzędów wojewódzkich, gdzie wskazane są huby, które działają całą dobę i przyjmują towary dla powodzian. Dzięki nim pomoc jest lepiej zorganizowana a wsparcie trafia błyskawicznie do najbardziej potrzebujących.

anchoo

[contenido incrustado]

MIL OSI