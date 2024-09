Участникам, организаторам и гостям съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации и XX Международного мусульманского форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые друзья!

Приветствую участников, организаторов и гостей съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации и XX Международного мусульманского форума.

Символично, что эти мероприятия проводятся в год 40-летия духовного служения выдающегося религиозного деятеля – муфтия Равиля Гайнутдина, чей духовный авторитет признан не только среди российских мусульман, но и за пределами нашей страны.

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, где с неизменным уважением относятся к вероисповеданиям всех народов. Ислам – одна из традиционных религий нашей страны, неотъемлемая часть исторического наследия.

Многие годы Духовное управление мусульман Российской Федерации вносит неоценимый вклад в совершенствование межрелигиозного диалога, конструктивное государственно-конфессиональное сотрудничество.

Благодаря активной деятельности муфтията укрепляется взаимопонимание между народами, гражданский мир и межэтническое согласие в обществе. А также успешно развиваются отношения России с исламским миром. Важно, что особое внимание уделяется благотворительным и просветительским проектам, становлению исламского образования, подготовке имамов и богословов.

Форум даст уникальную возможность расширить обмен опытом и лучшими практиками между мусульманами разных стран, обсудить актуальные вопросы роли духовных лидеров в современном мире.

Желаю вам интересных дискуссий, конструктивной работы.

М.Мишустин

