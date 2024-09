Татьяна Голикова: В регистре доноров костного мозга уже свыше 400 тысяч доноров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова обратилась с видеоприветствием к участникам донорского движения во Всемирный день доноров костного мозга.

Дорогие друзья!

Видеоприветствие Татьяны Голиковой к участникам донорского движения во Всемирный день доноров костного мозга

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю всех участников донорского движения со Всемирным днём доноров костного мозга.

В нашей стране более тысячи пациентов ежегодно нуждаются в неродственной трансплантации костного мозга.

С 1 сентября 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина начал работу Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Полномочия по ведению и развитию регистра возложены на Федеральное медико-биологическое агентство, которое обладает большим опытом и компетенциями в этом направлении.

При поддержке Правительства увеличено финансирование на типирование вступающих в регистр доноров для своевременного наращивания донорской базы. Это привело к существенным результатам. Так, если в 2021 году была возможность обеспечить трансплантацию костного мозга лишь каждому второму пациенту и врачи вынуждены были искать донора по международным базам, то по итогам 2023 года мы достигли уже 75% неродственных трансплантаций от российских доноров.

С 2024 года федеральное финансирование обеспечивает полный цикл работ – от привлечения донора до заготовки костного мозга.

Кроме того, Правительством инициирован вопрос и с 2024 года обеспечено федеральное финансирование поиска доноров из международных регистров и ввоз на территорию России донорского костного мозга, что полностью снимает вопрос обеспечения наших граждан трансплантационным материалом.

Благодаря доступности информации о донорстве костного мозга граждане активно вступают в регистр во всех регионах страны. Сейчас в нём уже более 400 тысяч доноров. И их число увеличивается с каждым днём.

Искренне благодарю всех доноров России и мира. Ваше милосердие вдохновляет, ваш благородный поступок дарит шанс на жизнь тяжелобольным пациентам, среди которых и дети.

Особо хочется отметить, что донорство объединяет совершенно незнакомых людей, коллективы, благотворительные организации, волонтёров, представителей государственных и коммерческих структур и даёт возможность каждому проявить сострадание и солидарность.

Также поздравляю специалистов службы крови, волонтёров, партнёров донорского движения. Вы делаете большое дело, рассказывая о важности донорства костного мозга и вовлекая других в эту добрую миссию.

Пусть донорское движение и дальше успешно развивается, внося значимый вклад в здоровье и благополучие граждан нашей страны. С праздником!

