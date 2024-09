Денис Мантуров посетил одно из крупнейших лифтостроительных предприятий России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров посетил московское предприятие «МЭЛ».

«МЭЛ» уже более 70 лет выпускает подъёмно-транспортное оборудование и сегодня специализируется на производстве лифтов, в том числе скоростных, трансформаторных подстанций и электрооборудования. Сегодня предприятие производит лифты со скоростью подъёма до 4 метров в секунду и входит в пятёрку крупнейших производителей лифтов, а уже на конец этого года планируется получение сертификата на лифты со скоростью до 7 метров в секунду. Нарастить объёмы производства и освоить новые компетенции российские лифтостроители смогли после ухода из страны западных производителей: за последние два года объём вводимых «МЭЛ» лифтов вырос более чем в два раза.

«Гарантированный спрос на российскую продукцию лифтостроения, выпускаемую в том числе данной площадкой, обеспечивает программа замены лифтового хозяйства, курируемая Минстроем. Нашим производителям есть куда расти, и они стараются не упустить эту возможность, занимая освободившиеся на рынке ниши. Государство оказывает им в этом всю необходимую поддержку», – отметил Денис Мантуров.

В частности, предлагаемые правительством Москвы меры поддержки помогают промышленникам реализовывать инновационные проекты, разрабатывать новую продукцию, расширять предприятия и закрывать потребности рынка. Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта завод «МЭЛ» открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью движения до 4 метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования. Новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объём изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза – с 2,7 тыс. до 4 тыс. единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек.

В рамках посещения обсуждались вопросы развития отрасли, в том числе касающиеся защиты внутреннего рынка. По мнению руководства предприятия, она необходима, чтобы российская лифтостроительная отрасль могла наиболее полно раскрыть свой потенциал и реализовать все запланированные инвестиционные проекты.

Сегодня завод входит в топ-5 отечественных производителей лифтов. Около 65% выпускаемой продукции предприятия поставляется в Московский регион, остальные 35% – в другие регионы страны. В апреле 2023-го город присвоил заводу статус промышленного комплекса, который даёт право на налоговые льготы. Благодаря этой мере поддержки ежегодная экономия предприятия может достигать 33,1 млн рублей. Вырученные средства компания может инвестировать в собственное развитие, расширение ассортимента и приобретение современного оборудования.

