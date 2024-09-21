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Денис Мантуров посетил одно из крупнейших лифтостроительных предприятий России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров посетил московское лифтостроительное предприятие «МЭЛ»

20 сентября 2024

Денис Мантуров посетил московское лифтостроительное предприятие «МЭЛ»

20 сентября 2024

Денис Мантуров посетил московское лифтостроительное предприятие «МЭЛ»

20 сентября 2024

Денис Мантуров посетил московское лифтостроительное предприятие «МЭЛ»

20 сентября 2024

Денис Мантуров посетил московское лифтостроительное предприятие «МЭЛ»

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров посетил московское предприятие «МЭЛ».

«МЭЛ» уже более 70 лет выпускает подъёмно-транспортное оборудование и сегодня специализируется на производстве лифтов, в том числе скоростных, трансформаторных подстанций и электрооборудования. Сегодня предприятие производит лифты со скоростью подъёма до 4 метров в секунду и входит в пятёрку крупнейших производителей лифтов, а уже на конец этого года планируется получение сертификата на лифты со скоростью до 7 метров в секунду. Нарастить объёмы производства и освоить новые компетенции российские лифтостроители смогли после ухода из страны западных производителей: за последние два года объём вводимых «МЭЛ» лифтов вырос более чем в два раза.

«Гарантированный спрос на российскую продукцию лифтостроения, выпускаемую в том числе данной площадкой, обеспечивает программа замены лифтового хозяйства, курируемая Минстроем. Нашим производителям есть куда расти, и они стараются не упустить эту возможность, занимая освободившиеся на рынке ниши. Государство оказывает им в этом всю необходимую поддержку», – отметил Денис Мантуров.

В частности, предлагаемые правительством Москвы меры поддержки помогают промышленникам реализовывать инновационные проекты, разрабатывать новую продукцию, расширять предприятия и закрывать потребности рынка. Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта завод «МЭЛ» открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью движения до 4 метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования. Новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объём изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза – с 2,7 тыс. до 4 тыс. единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек.

В рамках посещения обсуждались вопросы развития отрасли, в том числе касающиеся защиты внутреннего рынка. По мнению руководства предприятия, она необходима, чтобы российская лифтостроительная отрасль могла наиболее полно раскрыть свой потенциал и реализовать все запланированные инвестиционные проекты.

Сегодня завод входит в топ-5 отечественных производителей лифтов. Около 65% выпускаемой продукции предприятия поставляется в Московский регион, остальные 35% – в другие регионы страны. В апреле 2023-го город присвоил заводу статус промышленного комплекса, который даёт право на налоговые льготы. Благодаря этой мере поддержки ежегодная экономия предприятия может достигать 33,1 млн рублей. Вырученные средства компания может инвестировать в собственное развитие, расширение ассортимента и приобретение современного оборудования.

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http://government.ru/news/52764/

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