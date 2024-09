В Новосибирске стартовал Всероссийский семинар-совещание по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактического здравоохранения

Source: MIL-OSI Russian Language News

120 волонтеров-медиков из разных регионов страны собрались на Всероссийском семинаре-совещании по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактического здравоохранения, который проходит с 19 по 22 сентября 2024 года в городе Новосибирск. На мероприятии представлены такие города, как: Самара, Москва, Томск, Краснодар, Луганск, Белгород, Рязань, Крым, Санкт-Петербург, Калининград, Ханты-Мансийск, Волгоград, Киров, Хабаровск и другие.

Добровольцы проводят мероприятие совместно с ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь.Гранты»

Семинар-совещание реализуется в рамках Национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» с целью тиражирования опыта молодых представителей медицинского добровольчества в сфере профилактической медицины и актуализации знаний о профилактике заболеваний репродуктивной системы.

В рамках открытия мероприятия выступили почетные гости:

— Я очень рада, что темой Всероссийского семинара-совещания по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактического здравоохранения стала профилактическая медицина с акцентом на сохранение репродуктивного здоровья. Вопросами профилактики активно в нашем государстве занимается Министерство здравоохранения порядка десяти лет, думаю вы все знаете, что с 1 января 2025 года стартуют новые федеральные проекты, в том числе национальный проект «Активная долгая жизнь», благодаря которому будут открываться новые центры здоровья, они будут направлены на развитие профилактических технологий. Волонтерам-медикам я желаю успешной работы! Надеюсь, дни семинара-совещания вы проведете позитивно, приобретете не только новых друзей, но и новые знания, которыми зажжете всех вокруг, чтобы каждый человек следил за своим здоровьем, — поделилась исполняющая обязанности министра здравоохранения в Новосибирской области Татьяна Анохина.

— Радостно, что сегодня теме здоровья уделяется много внимания! Просветительская работа — это очень важно. Здорово, что молодежная аудитория в лице волонтеров-медиков принимает на себя этот вызов, и активно работает с населением страны. В нашем университете волонтеры-медики — это очень заметная величина, несмотря на то, что медицинский факультет занимает маленький процент студентов. Я надеюсь, что в рамках семинара-совещания вам всем удастся хорошо поработать и погулять по Новосибирску, — сказала проректор по молодежной политике и воспитательной работе Новосибирского государственного университета Ольга Яковлева.

— Я рад вас приветствовать на Всероссийском семинаре-совещании. Так удивительно совпало, что сегодня день общественно полезного человека, а волонтерство — это как раз желание быть полезным, совершать поступки, которые улучшают различные процессы жизни! Волонтеры-медики, без вас никуда! Путь от идеи, которая рождается в голове, до реализации — это волшебство, которое вы создаете. Уважаемые друзья, продолжайте быть инициативными и активными. В добрый путь и ничего не бойтесь! — отметил проректор по воспитательной и социальной работе Новосибирского государственного медицинского университета Константин Бакулин.

— Благодарю Новосибирский государственный университет за доверие и возможность организации такого мероприятия! Спасибо вам за поддержку и содействие во всех аспектах проведения Всероссийского семинара-совещания по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактического здравоохранения. Спасибо команде Новосибирского регионального отделения, вы большие молодцы! Я надеюсь, что, увидев опыт таких мероприятий, каждый из вас в своем регионе тоже сможет организовать всероссийское мероприятие. Спасибо вам, что вы приехали в Новосибирск, каждому из вас я желаю продуктивной и плодотворной работы, — поприветствовала участников руководитель департамента проектов медицинского добровольчества и образовательных программ ВОД «Волонтеры-медики» Мария Мирошникова.

В мероприятии принимают участие ведущие эксперты по репродуктивному здоровью мужчин и женщин, специалисты по медицинской профилактике, а также специалисты в сфере охраны здоровья.

Обращая особое внимание укреплению репродуктивного здоровья населения страны и популяризацию семейных ценностей, участники посещают просветительские и образовательные площадки, в том числе в формате стратегических сессий. Также участники работают над созданием инновационного информационного продукта в сфере диспансеризации и репродуктивного здоровья, результат которого определит дальнейшее развитие деятельности волонтеров в профилактической работе.

Организаторы и партнеры: ВОД «Волонтеры-медики», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты».

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», объединяющих более 164 тысяч человек. За 2013–2023 годы добровольцы оказали более 24 млн часов помощи в более 1 тыс. медицинских организаций на территории Российской Федерации. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 млн россиян.

