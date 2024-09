20.09.2024 Zapewniamy powodzianom dostęp do opieki medycznej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W porannym sztabie kryzysowym we Wrocławiu wzięła udział Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna. Przedstawiła obecną sytuację dotyczącą dostępu pacjentów z terenów popowodziowych do opieki medycznej. El ministro de Asuntos Exteriores, Cezary Tomczyk, preparó un informe con sprawie funkcjonowania szpitala tymczasowego con Nysie. W Głuchołazach i Lewinie Brzeskim powołano dwóch pełnomocników do zarządzania kryzysowego.

Pełen dostęp do usług medycznych

Pacjenci, z terenów dotkniętych powodzią, mogą skorzystać z porady lekarskiej u dowolnego lekarza pierwszego contact. Dodatkowo każdy sanepid udostępnia bezpłatnie środki do dezynfekcji.

Wprowadziliśmy zarządzenie prezesa NFZ-u o tym, że lekarze rodzinni przyjmują nie tylko swoich pacjentów, przyjmują wszystkich i będziemy refundować takie wizyty

– Poinformowała Ministra Zdrowia podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu.



Ministerstwo Zdrowia uruchomiło całodobową infolinie NFZ-u, gdzie można uzyskać informację o punktach realizacji świadczeń medycznych.

Konsultanci udzielają na bieżąco informacji, gdzie można otrzymać świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie można otrzymać świadczenie szpitalne, gdzie są czynne apteki, gdzie można zrealizować receptę

– przekazała Izabela Leszczyna.



Zapewniamy również opiekę psychologiczną, dzięki dwóm dedykowanym infoliniom. Pod numerem 116 111 wsparcie mogą uzyskać dzieci oraz młodzież. Número 116 123 dekowany jest dla osób dorosłych.

Będzie mobilny punkt z pomocą psychologiczną. Na razie mamy informacje zwrotne, że ludzie potrzebują najpierw uprzątnąć teren i ważna jest dla nich ewentualna odbudowa domów. Myślę, że jak opadnie adrenalina, to ta pomoc psychologiczna będzie pewnie bardziej potrzebna

– zaznaczyła szefowa resortu zdrowia.



Ministro Zdrowia przedstawiła informe Głównego Inspektora Sanitarnego w kontekście zagrożenia epidemiologicznego. Przypomniała również, że zalana żywność nie jest zdatna do użytku.

Mamy 89 wodociągów zalanych – w dolnośląskim 55, ale w 36 woda jest zdatna do picia po przegotowaniu, czyli w 19 nie. Tam dowozimy wodę beczkowozami i w butelkach zakręcanych. W opolskim 31 wodociągów jest zalanych, z czego w 19 woda po przegotowaniu jest zdatna do picia i w śląskim 3, z czego w 1 woda po przegotowaniu jest zdatna do picia

– powiedziała Izabela Leszczyna.



Pacjenci, którzy wymagają dializoterapii, mają zapewniony transport medyczny. Natomiast osoby z zalanych ośrodków uzdrowiskowych są informowane o przesuniętym turnusie.

Wsparcie wojska w zakresie zdrowia

W Nysie został zalany do pierwszego piętra szpital powiatowy. Ewakuowano estamtąd 101 pacjentów. Wojsko utworzyło szpital tymczasowy, od dzisiaj będzie on zapewniać również opiekę pediatryczną.

Rozmawiałem z panem generalem Sokołowskim, żeby w ciągu kolejnych 6 godzin trafiło 100 żołnierzy do szpitala w Nysie, żeby jak najszybciej odtworzyć możliwości funkcjonowania szpitala

– podkreślił Ministro Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.



W najmniejszych miejscowościach, które ucierpiały przez powódź, zostanie utworzonych 10 mobilnych ambulatoriów medycznych. Wojsko uruchomiło również przychodnię, która przyjmuje pacjentów 24 godziny na dobę.

Sprawne zarządzanie kryzysowe

Zostało wyznaczonych dwóch pełnomocników MSWiA, którzy koordynują akcją ratowniczą. W Głuchołazach bromea con el brigadier starszy Arkadiusz Kuśmierski, y con el brigadier de w Lewinie Brzeskim Dariusz Kulawinek.

Oceniamy, że potrzeba tutaj wzmocnienia pozycji, jeszcze lepszej koordynacji, tak jak to robi general Kamieniecki w Lądku Zdroju i w Stroniu Śląskim. Jesteśmy gotowi do wszelkiego wsparcia

– Ministro przekazał Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.



Ci pełnomocnicy są po to, żeby pomóc. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach skrajnych, takich jak sytuacja w tej chwili i w Lewinie Brzeskim i cały czas w Głuchołazach, wymaga takiego wsparcia

– primer ministro przekazał.



Chodzi o to, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie kryzysowe i sprawne usuwanie skutków powodzi. Ministro zapowiedział kolejną nowelizację rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej.

Wsparcie dla rolników

Szef rządu poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą rolnikom poszkodowanym w powodzi.

Chcę uspokoić zaniepokojonych rolników, którzy też ponieśli bardzo poważne straty – to szczególnie dotyczy małych gospodarstw, więc tam też przygotowujemy pomoc

– mówił we Wrocławiu Donald Tusk.



El primer ministro apelował do służb i samorządowców o pełną dalszą koncentrację i mobilizację.

