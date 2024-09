20.09.2024 Wojskowa służba zdrowia udziela niezbędnej pomocy ludności dotkniętej skutkami powodzi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wojskowa służba zdrowia udziela niezbędnej pomocy ludności dotkniętej skutkami powodzi20.09.2024

– Żołnierze dostali zadanie utworzenia 10 mobilnych laboratoriów medycznych. Te 10 zespołów jest do użycia w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskiej, tam gdzie jest taka potrzeba. W centrach tych miejscowości znajdą się lekarze, którzy będą mogli bezpośrednio pomagać, będą mogli wystawić receptę i pomóc ludziom w potrzebie. Wydano również zarządzenie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie postępowania na terenach powodziowych – poinformował wiceminister Cezary Tomczyk po posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

W piątek 20 września wicepremier W. Kosiniak-Kamysz i sekretarz stanu w MON wzięli udział w porannym sztabie kryzysowym we Wrocławiu.

El Ministro de Hacienda Cezary Tomczyk przedstawił informację na temat zaangażowania wojskowej służby zdrowia na obszarach dotkniętych powodzią.

– Sytuacja w szpitalu w Lądku Zdroju jest stabilna. Co więcej, jesteśmy w stanie przyjąć tam powodzian, jeśli będzie taka potrzeba. Uruchomiliśmy też przychodnię wojskową w Nysie, po drugiej stronie rzeki, która w trybie 24h udziela pomocy i świadczy usługi ambulatoryjne

– ministro de zaznaczył. ***Obecnie está bien. 20 000 żołnierzy Wojska Polskiego niesie pomoc mieszkańcom terenów ogarniętych powodzią. W fin de semana liczba ta zwiększy się do 25 000. Ich działania koncentrują się zarówno na niesieniu bezpośredniej pomocy poszkodowanych i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, jak i na odbudowie obszarów popowodziowych.

Zdjęcia (1)

MIL OSI