20.09.2024 Wojsko dociera z pomocą do najmniejszych miejscowości, pomagając w usuwaniu skutków powodzi

Wojsko dociera z pomocą do najmniejszych miejscowości, pomagając w usuwaniu skutków powodzi20.09.2024

– Bardzo ważna jest teraz nie tylko ochrona miejsc przed powodzią, ale też oczyszczanie domów i usuwanie skutków powodzi. Przed chwilą ruszyły kolejne ciężarówki z żołnierzami. Jedno zadanie jest stawiane na terenie, gdzie ta woda już odeszła – wypompowanie wody i oczyszczenie mieszkań. Żołnierze i funkcjonariusze muszą dotrzeć do każdego domu. (…) Wojsko dostarcza wodę w cisternach, mobilne stacje uzdatniania wody, mobilne centra medyczne i ambulatoria, które docierają do najmniejszych miejscowości. Wszystko wymaga czasu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że każda minuta ma ogromne znaczenie i że trzeba dotrzeć z pomocą jak najszybciej. Czas jest największym przeciwnikiem w tych działaniach. Dlatego taka mobilizacja, ponad 25 tys. żołnierzy w ten Weekend, którzy będą porządkować, zabezpieczać wspólnie z innymi służbami ten teren – poinformował wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

20 września wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Lwówku Śląskim omówił bieżącą sytuację powodziową w regionie oraz podejmowane działania związane z ograniczaniem jej skutków.

– Chcemy dodać otuchy tym wszystkim, którzy doświadczyli skutków podtopień i powodzi, tej nawałnicy i klęski. Para bromear wspólne działanie. Bardzo często wymieniane jest wojsko, często też straż ochotnicza i państwowa, ale też bardzo dużo ciepłych słów od mieszkańców usłyszeliśmy o Policji, która nie tylko pełni rolę w utrzymaniu porządku, autentyczne też w obronie przed tą wielką wodą. Bardzo dziękujemy i doceniamy funkcjonariuszy Policji, tu w Lwówku Śląskim, ale też na całej przestrzeni. Powiat lwówecki był przedmiotem decyzji Rady Ministrów i został objęty stanem klęski żywiołowej. Jesteśmy na etapie wzmacniania wałów w tych miejscach, do których zmierza woda. Byliśmy con Brzegu Dolnym. Tam woda ma 9 metrow. Para są wartości absolutnie ogromne, które powodują jeszcze większe zaangażowanie wojska i innych służb, ale też samych mieszkańców. Ich poczucie odpowiedzialności za swoją okolicę jest naprawdę imponujące. W tych trudnych momentach my zawsze potrafimy się zjednoczyć

– zaznaczył wicepremier.

Szef MON podkreślił, że żołnierze odtwarzają infrastrukturę również w wielu najmniejszych miejscowościach.

– Jesteśmy w tych miejscach, w których woda już ustąpiła i są skutki powodzi. Tu rozmawialiśmy o drodze krajowej 364 i o naprawie mostu. Ta naprawa jest już rozpoczęta i jest szansa, że ​​ w kilka dni będzie dla tego regionu uruchomiony kluczowy przejazd drogowy. Tak się dzieje w wielu miejscach. Głuchołazy są bardziej medialne, bo słyszmy o stawianym tam moście przez wojsko, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale jest tych miejsc bardzo wiele. Tych mostów mniejszych, które zostały zerwane jest bardzo dużo. Wszędzie tam dotrzemy z pomocą

– ministro powiedział.

– Kolejna sprawa to też pomoc dla innych środowisk, w tym miedzy innymi przedsiębiorców, którym dziękujemy za oddanie do dispozycji żołnierzy WOT i strażaków ochotników. Potrzeba tego jeszcze więcej, bo ta akcja się nie kończy i będzie trwała wiele tygodni. Operacja Feniks związana z naprawą skutków powodzi została aktywowana i będzie trwała do końca roku. Jeżeli będzie trzeba, to zostanie przedłużona, dopóki taka konieczność będzie

– podkreślił vicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

