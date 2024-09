20.09.2024 Pomoc dla powodzian – zwolnienie z cła i VAT towarów importowanych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zwolnieniu z cła podlega import m.in.: artykułów pierwszej potrzeby (np. artykułów żywnościowych, lekarstw, odzieży, pościeli) przeznaczonych do nieodpłatnej Dystrybucji wśród osób potrzebujących przez organizacje pa ństwowe lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Zwolnienie z VAT obejmuje import m.in.: leków, odzieży, środków spożywczych przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej.

Zwolnienie z VAT stosuje się wyłącznie w przypadku zastosowania zwolnienia z cła.

Zwolnienie z cła

Zwolnieniu z cła podlegają towary określone poniżej importowane przez organizacje państwowe lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne:

artykuły pierwszej potrzeby (np. artykuły żywnościowe, lekarstwa, odzież, pościel) przeznaczone do nieodpłatnej Dystrybucji wśród osób potrzebujących;

wszelkiego rodzaju towary przekazywane nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE organizacjom państwowym lub uprawnionym organizacjom charytatywnym lub dobroczynnym, wykorzystywane do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebuj ących;

wyposażenie i materiały biurowe przekazywane nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE organizacjom charytatywnym lub dobroczynnym, które zostaną wykorzystywane jedynie na potrzeby ich funkcjonowania lub do realizacji celów charytatywnych lub dobroczynnych.

Zwolnienie obowiązuje na podstawie art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

W celu korzystania z ww. zwolnienia z cła organizacje charytatywne lub dobroczynne muszą spełniać warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2011 r.

Zgodnie z tym rozporządzeniem możliwość korzystania ze zwolnienia z cła przysługuje m.in. fundacjom i stowarzyszeniom spoza sektora finansów publicznych oraz jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, które:

prowadzą działalność pożytku publicznego albo, nie prowadząc takiej działalności, nie prowadzą również działalności gospodarczej oraz

stosują procedury księgowe umożliwiające nadzorowanie ich działalności i oferują wszelkie gwarancje uznane za niezbędne.

Aby instytucja lub organizacja mogła być uprawniona do zwolnienia z cła nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Zwolnienie z IVA

Zwolniony od podatku IVA broma m.in. importar:

leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących i innych rzeczy służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o przeznaczeniu medycznym przywożonych przez organizacje tywne, przeznaczonych do nieodpłatnej Dystrybucji wśród osób potrzebujących pomocy;

towarów przesyłanych nieodpłatnie przez osoby lub podmioty spoza UE organizacjom charytatywnym wykorzystywanych do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy;

wyposażenia i materiałów biurowych przesyłanych nieodpłatnie przez osoby lub podmioty spoza UE organizacjom charytatywnym, które są wykorzystywane jedynie do działalności charytatywnej lub realizacji pomocy humanitarnej.

Organizacjami charytatywnymi, które mogą korzystać z ww. zwolnienia z VAT są organizacje społeczne oraz jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej.

Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, w które stosują procedury księgowe umożliwiające kontrolę wykorzystania towarów zwolnionych od podatku.

Pozostałe warunki oraz zasady stosowania tego zwolnienia określone zostały w art. 61 us. 3-8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uwaga:

Zwolnienie z VAT stosuje się wyłącznie w przypadku zastosowania zwolnienia z cła.

Zwolnienia z VAT i cła nie dotyczą importu: tytoniu i wyrobów tytoniowych, kawy i herbaty, pojazdów Mechanicalznych innych niż ambulanse.

