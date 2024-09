20.09.2024 Moody’s informa sobre el cierre del acuerdo de calificación crediticia en Polonia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Moody’s informa sobre el cierre del acuerdo de calificación crediticia en Polonia20.09.2024

20 de septiembre de 2024 r. agencja ratingowa Moody’s opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o zakończeniu okresowego przeglądu ratingu.

Clasificación Polski znajduje się na poziomie A2/P1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań. Perspektywa ratingu na poziomie stabilnym.

Agencja Moody’s w komunikacie prasowym, jako uzasadnienie dla ratingu Polski, wskazuje na silną dynamikę polskiej gospodarki i poprawę relacji z Unią Europejską. Agencja prognozuje wzrost PKB na poziomie 3% w 2024 r. i wzrost dynamiki do poziomu 3,5% w kolejnych okresach oraz wskazuje na mniejszą złożoność polskiej gospodarki w porównaniu do państw o ​​podobnym ratingu i silne ramy instytucjonalne. Wg agencji, chociaż deficyt budżetowy prawdopodobnie utrzyma się powyżej 5% PKB ze względu na wyższe wydatki na obronę i przyczyni się do stopniowego wzrostu zadłużenia do poziomu 57% PKB w 2025 r., to zarówno obci ążenie długiem, jak i kosztami jego obsługi zostaną zrównoważone przez solidne perspektywy wzrostu gospodarczego. Ponadto, podwyższona podatność Polski na ryzyko zdarzeń geopolitycznych jest łagodzona przez gwarancje bezpieczeństwa OTAN. Calificación uwzględnia wyzwania demograficzne Polski w średnim i długim terminie.

Calificación perspektywy

Ocena ratingowa mogłaby zostać podwyższona w przypadku lepszych relacji między Prezydentem a rządem koalicyjnym, co pozwoliłoby na szybkie przywrócenie pełnej niezależności sądów, a także wsparło realizację innych inicjatyw cap. Również sytuacja gdyby oczekiwane osłabienie wskaźników zadłużenia Polski okazało się mniej wyraźne, a wzmożone wysiłki na rzecz konsolidacji budżetowej doprowadziły do ​​ustabilizowania się poziomu zadłużenia znacznie poni żej 60% PKB, ostatecznie odbudowując bilans sektora publicznego sprzed pandemii, byłaby pozytywnym czynnikiem do podniesienia ratingu.

Presja na obniżenie ratingu pojawiłaby się w scenariuszu istotnie szybszego pogorszenia się wskaźników zadłużenia. Niekorzystne dla ratingu byłoby ponowne pogorszenie się sytuacji w zakresie praworządności, przekładające się w sposób negatywny na prowadzenie biznesu w Polsce.

MIL OSI