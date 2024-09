20.09.2024 Marcin Kierwiński pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią

– powiedział Donald Tusk. Premier podziękował po raz kolejny służbom i mieszkańcom za wspólne działania. Poinformował także, że na bieżąco – odpowiednio do rozwoju sytuacji – kolejne tereny są obejmowane stanem klęski żywiołowej.

– podsumował szef rządu. Sprawujący obecnie funkcję europosła Kierwiński zdecydował się na złożenie mandatu i powrót do Polski, by pomóc w realizacji planowanych działań.

Trudno o kogoś, kto miałby lepsze kompetencje do tego bardzo trudnego projektu

– wyliczał Primer Ministro. Marcin Kierwiński, el nuevo Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiada te wszystkie kompetencje. Polityk ma wykształcenie inżynierskie; porł m.in. inicjatorem ustawy o ochronie ludności cywilnej, wicemarszałkiem województwa czy radnym miejskim. Daje to gwarancję, że koordynowany przez niego program odbudowy będzie sprawnie funkcjonował.

Marcin Kierwiński pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią20.09.2024 El primer ministro Donald Tusk pojechał do województwa lubuskiego, które przygotowuje się na nadejście fali wezbraniowej na Odrze. Podczas sztabu kryzysowego w Nowej Soli ogłosił, że pełnomocnikiem rządu ds. programu odbudowy po powodzi zostanie Marcin Kierwiński.