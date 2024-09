20.09.2024 Konkurs o benty “Programa de intercambio de conocimientos”

KEP jest instrumentem rozwojowym IŚE, mającym na celu promowanie współpracy regionalnej i wspieranie procesu integracji z UE państw członkowskich IŚE niebędących w UE, poprzez współfinansowanie projektów w zakresie budowy potencjału, rozwoju ego i pomocy technicznej. https://www.cei.int/news/9943/know-how-exchange-programme-call-for-proposals-2024-now-open Łączny budżet konkursu w 2024 r. Wynosi 400 000 euros. Nabór wniosków do konkursu zakończy się 15 listopada 2024 r. Dios mío. 11:59. Szczegółowe informacje nt. konkursu, wraz z dokumentacją, znajdują się na stronie IŚE:

