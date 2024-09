20.09.2024 Breslavia Prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa nie ustają

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podczas popołudniowego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu Premier Donald Tusk przedstawił wnioski z wizyt w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Omówiono także kwestię kontroli na granicy z Niemcami, które dzięki interwencji rządu nie powinny być problemem w sytuacji zagrożenia powodziowego. Przyspiesza program odbudowy terenów, które dotknęła powódź.

Lubuskie i zachodniopomorskie gotowe do walki z żywiołem

Podczas popołudniowego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu Premier Donald Tusk podzielił się swoimi wnioskami z wizyty w województwie lubuskim i zachodniopomorskim.

“Z mojego objazdu dzisiaj wynika dość jednoznacznie, że są dobrze przygotowani”

– przekazał szef rządu.

Służby i mieszkańcy terenów, które dopiero czekają na falę wezbraniową, cały czas pracują nad zabezpieczeniami. Premier był pod wrażeniem zaangażowania, które mógł zaobserwować m.in. w Nowej Soli.

Na południu kraju sytuacja jest jednak wciąż trudna. Premier wysłuchał z uwagą meldunków przedstawicieli służb, które pracują w tym terenie.

Kontrole graniczne nie będą utrudnieniem

Resort spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z niemieckim odpowiednikiem MSWiA ustalił, że służby obu krajów będą robiły wszystko, żeby przywrócone przez naszych sąsiadów kontrole graniczne nie powodowały zatorów w sie zagrożenia powodziowego.

“Pracowaliśmy, żeby w momencie fali kulminacyjnej nie było żadnych zagrożeń związanych na przykład z korkiem na moście granicznym czy z kontrolą graniczną”

– przekazał Tomasz Siemoniak.

Donald Tusk podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za sprawne działanie.

“Poprosiłem Ministra ds. Unii Europejskiej i MSWiA, żeby możliwie szybko uświadomili stronie niemieckiej, że ich decyzja o kontroli granicznej nie może przeszkadzać nam w akcji przeciwpowodziowej. Będę chciał wiedzieć, czy to przyniosło efekt, czy ten ruch na granicy jest szybszy, żebyśmy ewentualnie znowu interweniowali, gdyby była taka potrzeba”

– zaznaczył szef rządu.

Premier przypomniał, że Polska jest krytyczna wobec decyzji Niemiec o przywróceniu kontroli na granicy.

Przygotowania do wielkiej odbudowy

W związku z decyzją o powołaniu Marcina Kierwińskiego na pełnomocnika rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią Premier zapowiedział przyspieszone działania.

“Naszą ambicją powinno być to, żeby ten dramatyczny kryzys stał się szansą; żeby było w tych miejscach lepiej, niż było przed powodzią. Mądrzej, nowocześniej. Uważam, że jesteśmy w stanie to zapewnić”

– zadeklarował Prezes Rady Ministrów.

Szef rządu zapowiedział, że w związku z tym potrzebna jest wstępna ocena realnych szkód i strat.

W chwili, gdy pierwsze duże miasto – Opole – odwołało alarm przeciwpowodziowy, można zacząć myśleć śmielej o kolejnych krokach. Środki na odbudowę zniszczonych miejscowości płyną nie tylko z budżetu państwa i Unii Europejskiej, ale również – w pięknym geście solidarności – z innych województw i miast.

Apel do samorządowców i urzędników

Wyzwaniem dla samorządowców jest nieustająca potrzeba lepszej komunikacji z mieszkańcami zagrożonych terenów. Premier podał przykład mieszkanki wrocławskich Opatowic, która napisała do niego za pośrednictwem mediów społecznościowych, prosząc o informacje na temat ewentualnej ewakuacji.

“Dobrze się składa, że ​​zwróciłem na to uwagę, zareagowałem i udało się to załatwić. Ale musimy zrobić wszystko, żeby nie była potrzebna taka nieformalna droga”

– zaapelował Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, jak ważne jest zdiagnozowanie najsłabszych punktów w koordynacji i komunikacji, aby móc usprawnić działania.

El ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak przekazał, że na konta województw już wpłynęło 100 millones de zł na wypłatę zasiłków w ramach doraźnej pomocy. Problemem bywa jednak czasem zbyt długa procedura ich przyznawania.

“Wiem, że to jest trudne, ale musicie wywierać taką serdeczną presję na urzędników, żeby naprawdę włożyli w to maksimum serca. Bo jeśli już ludzie, mając zalane mieszkanie, dom, znaleźli czas, żeby przyjść do urzędu, to znaczy, że te pieniądze są im naprawdę pilnie potrzebne”

– zwrócił się do samorządowców Premier.

Urzędnicy powinni ograniczyć do minimo biurokrację i wymagania proceduralne.

Szybkie działania wobec przestępców żerujących na ludzkich dramatach

Komendant Główny Policji poinformował podczas posiedzenia sztabu, że funkcjonariusze zorganizowali mobilne posterunki, aby móc efektywniej reagować na potrzeby obywateli.

“Bardzo dziękuję za ten ambitny zamiar, żeby w miejscach, gdzie to jest konieczne, powstały te mobilne posterunki, a więc policjanci, którzy są na miejscu – w samochodzie, ale w bezpośrednim i stałym kontakcie z mieszkańcami, kiedy jest ta ka potrzeba”

– odniósł się do tej inicjatywy Premier.

Przekazano także informację o szybkich interwencjach Policji wobec osób, które –wykorzystując dramatyczną sytuację – popełniają przestępstwa.

“Dziękuję za dobrą współpracę wszystkich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Para są bardzo dobre sygnały, że łapani są natychmiast i są natychmiast skazywani. Soy nadzieję, że tak będzie dalej”

– podsumował Prezes Rady Ministrów.

Przestępcy próbują wykorzystać ludzką dobroć. Pojawia się coraz więcej fałszywych zbiórek w internacie. Również w tym obszarze służby sprawnie działają.

“Angażujemy dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni do tych działań. Prosimy wszystkich o zwrócenie uwagi na to, na jaką zbiorkę chcą wpłacić pieniądze”

– zaapelował Wiceprimer Ministro y Ministro Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypominamy, żeby weryfikować zbiórki na rzecz powodzian.

MIL OSI