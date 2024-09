20.09.2024 Szczecin Szczecin przygotowuje się na każdy scenariusz

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El primer ministro Donald Tusk wziął udział w sztabie kryzysowym w Szczecinie, gdzie odebrał meldunki o stanie przygotowań województwa zachodniopomorskiego do zmierzenia się z zagrożeniem powodzią. Premier skierował słowa wdzięczności do samorządowców i służb za nieocenione wsparcie. Wyraził również uznanie dla Polek i Polaków, którzy mobilizują się i wspierają ludzi dotkniętych skutkami katastrofy.

Meldunek ze Szczecina

Ostatnie lata i dni pokazały, że musimy być przygotowani na każdy scenariusz. W województwie zachodniopomorskim od kilku dni trwają przygotowania do nadejścia fali.

“Bardzo doceniamy to, że jesteście przygotowani na każdy scenariusz. Na szczęście nic nie wskazuje na to, był to scenariusz czarny”

– przekazał szef rządu w Szczecinie.

Służby skupiają się na tym, aby uchronić ludność i ich dobytek przed wielką wodą.

Zachodniopomorskie pomaga powodzianom

Premier podziękował samorządowcom i służbom z województwa zachodniopomorskiego za pomoc na terenach popowodziowych na południu Polski.

“Chcę zacząć od podziękowań za Waszą solidarność. […] Jak słyszałem Wasze meldunki od straży pożarnej, od wojska, o tym, gdzie jesteście, jak pomagacie, to chcę Wam powiedzieć, że ludzie tam na miejscu to bardzo doceniają i bardzo na to czekali”

– wyraził swoją wdzięczność Donald Tusk.

Żołnierze z terenów województwa zachodniopomorskiego i okolic pomagają ludziom w tych najbardziej krytycznych miejscach dotkniętych przez powódź, np. w Stroniu Śląskim, Lądku-Zdroju czy Brzegu.

“Tam jest ciągle sytuacja krytyczna. Bardzo chcielibyśmy wszyscy uchronić Brzeg od zalania, a Wasza obecność to jest bardzo praktyczna pomoc, która dodaje bardzo dużo otuchy mieszkańcom”

– mówił Prezes Rady Ministrów podczas sztabu kryzysowego.

Rząd, samorządy, służby, organizacje pozarządowe, firmy i obywatele działają na rzecz osób, które ucierpiały w związku z powodzią. Premier podkreślił, jak ważne bromea con wsparcie.

Dodał, że jedną z pierwszych potrzeb powodzian jest osuszenie budynków, a do tego potrzebne są osuszacze. Prosił też o wsparcie w zakresie nadzoru budowlanego.

“Siedmiu inspektorów już jest wybranych i pojedzie. […] Zbieramy jeszcze kilka zgłoszeń i w miarę naszych możliwości będziemy wysyłać na południe inspektorów budowlanych”

– przekazał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Zadeklarował również pomoc w kwestii dostarczenia niezbędnego sprzętu w miejsca dotknięte powodzią.

