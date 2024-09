Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

«Алебарда — его верная спутница на полях реконструкторских сражений». «Молодой гений длиннодревкового оружия». «Этот мальчишка глядит с высоты почти двухметрового роста на копошащихся внизу соперников и улыбается». «Только истинно отважный воин мог бросить вызов этому демону с ангельской улыбкой».

Таким на «поле боя» предстаёт выпускник Института машиностроения, материалов и транспорта 2019 года Ярослав Русанов, сильнейший алебардист в мире, завоевавший золото турнира «Битва наций». Добродушный вид Ярослава способен ввести в заблуждение любого, но не тех, кто оказался в поединке с этим умелым рыцарем. А ведь первые шаги в исторической реконструкции боёв Ярослав сделал во время учёбы в Политехническом университете. Он стоял у истоков создания средневекового отделения ВИК «Наш Политех». Интервью читайте здесь.

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/yaroslav-rusanov-menya-s-detstva-privlekala-estetika-srednevekovykh-dospekhov-i-srazheniy/

