Финансовые новости: 20.09.2024, 15-43 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105P72 (ИАДОМ 1P28).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

20.09.2024

15:43

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.09.2024, 15-43 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 72.47) и диапазона оценки рыночных рисков (до 488.98 руб., эквивалентно ставке 22.5 %) ценной бумаги RU000A105P72 (ИАДОМ 1P28).

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