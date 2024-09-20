Финансовые новости: 20.09.2024, 12-18 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JVBX1 (ЗенитБО-09).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

20.09.2024

12:18

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.09.2024, 12-18 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 93.99) и диапазона оценки рыночных рисков (до 906.55 руб., эквивалентно ставке 8.75 %) ценной бумаги RU000A0JVBX1 (ЗенитБО-09).

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