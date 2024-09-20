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Финансовые новости: Цена исполнения фьючерсных контрактов на иностранные ценные бумаги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Цена исполнения фьючерсов на иностранные ценные бумаги сентябрь 24:

Контракт Цена исполнения
DAX-9.24 15823
HANG-9.24 18720
NASD-9.24 19820.63
NIKK-9.24 38387
SPYF-9.24 570.82
STOX-9.24 5011
R2000-9.24 223.85
DJ30-9.24 421.37
ALIBABA-9.24 88.49
BAIDU-9.24 87.02
EM-9.24 43.79
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