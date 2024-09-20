Финансовые новости: Цена исполнения фьючерсных контрактов на иностранные ценные бумаги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Цена исполнения фьючерсов на иностранные ценные бумаги сентябрь 24:

Контракт Цена исполнения DAX-9.24 15823 HANG-9.24 18720 NASD-9.24 19820.63 NIKK-9.24 38387 SPYF-9.24 570.82 STOX-9.24 5011 R2000-9.24 223.85 DJ30-9.24 421.37 ALIBABA-9.24 88.49 BAIDU-9.24 87.02 EM-9.24 43.79



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