Финансовые новости: Цена исполнения фьючерсных контрактов на иностранные ценные бумаги

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Цена исполнения фьючерсов на иностранные ценные бумаги сентябрь 24:
|Контракт
|Цена исполнения
|DAX-9.24
|15823
|HANG-9.24
|18720
|NASD-9.24
|19820.63
|NIKK-9.24
|38387
|SPYF-9.24
|570.82
|STOX-9.24
|5011
|R2000-9.24
|223.85
|DJ30-9.24
|421.37
|ALIBABA-9.24
|88.49
|BAIDU-9.24
|87.02
|EM-9.24
|43.79
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