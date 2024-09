Финансовые новости: Проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» можно с 1 октября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную. Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий. На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Фото на превью: Blue Traffic Light / Shutterstock / Fotodom

