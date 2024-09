Финансовые новости: Переводы граждан: новые тарифы в СБП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Важно отметить, что сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. В настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям. Например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг. Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки. Фото на превью: More Real / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21010

