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Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “23” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “20” сентября 2024 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-799
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-799-01000-B-005P от 11.07.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук
Дата погашения 24.09.2024
Торговый код RU000A109L31
ISIN код RU000A109L31
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01
Полное наименование Эмитента Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-40046-N-001P от 16.09.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 45 000 000 штук
Дата погашения 02.09.2028
Торговый код RU000A109L49
ISIN код RU000A109L49
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.
Андеррайтер  
наименование ООО ВТБ Капитал Трейдинг
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0569600000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБКапТрейд
  1. Определить:
  • “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые жилищные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-45
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-45-00307-R-001P от 19.09.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 3 944 115 штук
Дата погашения 28.04.2055
Торговый код RU000A109L98
ISIN код RU000A109L98
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) дата размещения последней Облигации,
б) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.
Андеррайтер  
наименование АО “Банк ДОМ.РФ”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0034600000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 БанкДОМРФ
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