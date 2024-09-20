Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “23” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “20” сентября 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-799
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-799-01000-B-005P от 11.07.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|200 000 000 штук
|Дата погашения
|24.09.2024
|Торговый код
|RU000A109L31
|ISIN код
|RU000A109L31
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01
|Полное наименование Эмитента
|Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-01-40046-N-001P от 16.09.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|45 000 000 штук
|Дата погашения
|02.09.2028
|Торговый код
|RU000A109L49
|ISIN код
|RU000A109L49
|Уровень листинга
|Первый уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|ООО ВТБ Капитал Трейдинг
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0569600000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБКапТрейд
- Определить:
- “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “23” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые жилищные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-45
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-45-00307-R-001P от 19.09.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|3 944 115 штук
|Дата погашения
|28.04.2055
|Торговый код
|RU000A109L98
|ISIN код
|RU000A109L98
|Уровень листинга
|Первый уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) дата размещения последней Облигации,
б) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.
|Андеррайтер
|наименование
|АО “Банк ДОМ.РФ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0034600000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|БанкДОМРФ
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