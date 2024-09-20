Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “23” сентября 2024 года

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Облигации,

б) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.