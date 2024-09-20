Финансовые новости: О внеочередном пересмотре базы расчета Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с погашением облигаций участия в займе со ставкой 3,15% и сроком погашения в 2024 году Steel Capital S.A. (ISIN код – XS2046736919), с 23 сентября 2023 г. будет введен в действие новый состав базы расчета Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”.

База расчета Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”, вступающая в силу с 23 сентября 2024 года.



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