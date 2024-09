Финансовые новости: МФО расширяют дистанционные каналы выдачи займов: итоги II квартала 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Дистанционные каналы продаж расширяются в основном за счет технологических возможностей крупных компаний. Доля онлайн-займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО) за квартал, выросла с 81 до 84%, а в сегменте займов «до зарплаты» составила 96%.

Портфель займов МФО продолжил расти (+7% к предыдущему периоду) на фоне повышенного потребительского спроса. Компании адаптировались к регуляторным ограничениям и увеличили предложение среднесрочных займов. Большинство таких займов по сумме и полной стоимости кредита сопоставимы с краткосрочными. Быстрыми темпами развивалось предпринимательское микрофинансирование: объем выданных займов малому и среднему предпринимательству (МСП) вырос на 22% за квартал в условиях спроса со стороны компаний — участников маркетплейсов. Для расширения доступа МСП к микрозаймам Банк России обсуждает с участниками рынка возможность выделить компании предпринимательского финансирования в отдельный сегмент МФО. Для них может быть снято ограничение на максимальный размер займа и увеличены возможности для фондирования. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за II квартал 2024 года. Фото на превью: Сhalrumpon Onnongwa / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21017

