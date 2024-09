Финансовые новости: Мошенничество в сфере ОСАГО: проблемных регионов стало еще меньше

Source: MIL-OSI Russian Language News

За II квартал улучшила свои показатели и вышла из списка проблемных регионов Карачаево-Черкесская Республика. В «красной» зоне по-прежнему остаются республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также Новосибирская область.

Банк России усовершенствовал методику риск-профилирования субъектов и использовал в мониторинге новый показатель — индикатор выборки по признаку «неоднократности» убытков. Он позволяет проанализировать региональную специфику по случаям, когда один и тот же водитель или автомобиль в течение года несколько раз становятся участниками аварии. Если в регионе на долю страховых событий с такими признаками приходится много ДТП, это свидетельствует о высоких рисках недобросовестных действий. Например, неоднократные аварии с участием водителя, который получает крупные страховые выплаты в качестве потерпевшего, могут быть намеренными.

Подобные необоснованные выплаты по фиктивным авариям, завышенным требованиям потерпевших и другим недобросовестным действиям в итоге приводят к росту цен на ОСАГО для всех водителей.

Оценка с учетом значений нового показателя помогает выявить скрытые негативные тенденции в регионах и принять меры по борьбе со страховым мошенничеством. Противодействие недобросовестным практикам способствует сохранению уровня доступности ОСАГО в регионах и сдерживанию цен на «автогражданку».

