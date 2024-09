Финансовые новости: Московская биржа обновит конкурс “Лучший частный инвестор”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа готовит обновление легендарного конкурса “Лучший частный инвестор” (ЛЧИ). Запуск конкурса в новом формате запланирован на первую половину 2025 года после масштабной модернизации и технического обновления функционала.

Среди основных изменений – существенное увеличение продолжительности соревнований, новые механики и номинации от биржи, брокеров и эмитентов акций. Новый формат будет ориентирован не только на самых активных и талантливых трейдеров, но и на рядовых инвесторов, а также на тех, кто только начинает свой путь на бирже.

Основная миссия и уникальность конкурса остаются неизменными: популяризация культуры инвестирования, повышение финансовой и инвестиционной грамотности, а также удобная возможность для всех желающих изучать и анализировать лучшие практики работы на биржевых рынках.

Владимир Крекотень, управляющий директор Московской биржи:

“Конкурс “Лучший частный инвестор” давно стал самостоятельным брендом и собрал вокруг себя большое инвестиционное сообщество. Это отличная возможность в партнерстве с брокерами, управляющими компаниями и эмитентами развивать культуру инвестирования и управления собственным благосостоянием.

Мы будем рады представить новый формат и открыть соревнование для финансового сообщества в 2025 году. Уверен, что нововведения позволят индустрии найти новые драйверы для привлечения клиентов и развития финансового рынка в России”.

О точной дате начала турнира будет сообщено дополнительно.

Конкурс ЛЧИ проводится с 2003 года. За всю историю участниками соревнования стали свыше 200 тыс. человек. В турнире 2023 года состязалось рекордное за всю историю ЛЧИ количество частных инвесторов – почти 38 тысяч человек. Суммарные активы конкурсантов превысили 10,6 млрд рублей, что также стало максимальным показателем. Торговый оборот конкурсантов превысил 1 трлн рублей, было подано более 22 млн торговых заявок и заключено свыше 5,9 млн сделок. Среднедневной торговый оборот превысил 12,3 млрд рублей.

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

https://www.moex.com/n73277

