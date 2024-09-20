Финансовые новости: Итоги выпуска биржевых облигаций Извещаем об итогах размещения биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: Российская Федерация, город Санкт-Петербург):

1.1. Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-797-01000-B-005P от 11.07.2024 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости: 40 260 420 000 (Сорок миллиардов двести шестьдесят миллионов четыреста двадцать тысяч) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 19.09.2024 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 19.09.2024 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 999,499 руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 40 260 420 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 20,13 %, 79,87 %

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе: денежные средства в валюте Российской Федерации:

40 240 249 529,58 руб.; денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения:

0 руб.; стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:

0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

2. Общество с ограниченной ответственностью “Феррум” (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: РФ, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.22, пом. 5,6):

2.1. Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:

102 313 000 (Сто два миллиона триста тринадцать тысяч) руб.

102 313 000 (Сто два миллиона триста тринадцать тысяч) руб. Дата начала размещения биржевых облигаций: 05.10.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 19.09.2024 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 102 313 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 40,93 %, 59,07 %

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе: денежные средства в валюте Российской Федерации:

102 313 000 (Сто два миллиона триста тринадцать тысяч) руб.; денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения:

0 руб.; стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:

0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

3. Акционерное общество “Лазерные системы” (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: город Санкт-Петербург):

3.1. Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-24647-J от 29.08.2024 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:

200 000 000 (Двести миллионов) руб.

200 000 000 (Двести миллионов) руб. Дата начала размещения биржевых облигаций: 17.09.2024 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 19.09.2024 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 200 000 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 100 %, 0 %

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе: денежные средства в валюте Российской Федерации:

200 000 000 (Двести миллионов) руб.; денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения:

0 руб.; стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:

0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.



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