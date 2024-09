Финансовые новости: Андрей Ганган с 2 октября назначен директором Департамента денежно-кредитной политики (20.09.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Приказом Председателя Банка России Андрей Ганган с 2 октября 2024 года назначен директором Департамента денежно-кредитной политики.

Ранее он работал первым заместителем директора этого департамента. Андрей Ганган пришел в Банк России в 2011 году, занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.

Кирилл Тремасов, возглавлявший Департамент денежно-кредитной политики с 2020 года, переходит на должность советника Председателя Банка России. Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики.

