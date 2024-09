Стартап студента ГУУ пройдет акселерацию в «Академии инноваторов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 сентября были объявлены результаты отбора на 4 поток акселератора «Академия инноваторов», который проводит Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ТОП-100 проектов вошел стартап студента Института отраслевого менеджмента ГУУ Михаила Зорина HolterTECH – беспроводной холтер (прибор для мониторинга работы сердца). В разработке прототипа и выводе продукта на рынок нашему студенту будут помогать представители Сеченовского университета. Таким образом было положено начало межвузовской техпредкооперации.

Но и это еще не все. На 4 потоке «Академии инноваторов» акселерацию будет проходить еще один стартап, в команде которого Михаил выступает уже в роли финансового директора. Это ИИ-ассистент для образовательных платформ Fragment — программный продукт, разработанный студентами Сеченовского университета.

Впереди у молодых предпринимателей два месяца интенсивной работы под руководством экспертов. Уверены, что за время обучения ребята смогут улучшить и доработать свои проекты.

Напомним, что в прошлом учебном году студентка ГУУ Варвара Карамышева — основатель MedTech-стартапа m.GEN (цифровой сервис для контроля здоровья на основе генетического тестирования) — стала резидентом «Академии инноваторов», успешно прошла акселерацию и вышла на индустриального партнера в лице сети медицинских центров «СМ-Клиника».

