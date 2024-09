«Роснефть» развивает образовательную инфраструктуру в Оренбургской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Оренбургнефть» (входит в «Роснефти»), продолжает совершенствовать научно-образовательную базу школ, колледжей и университетов Оренбургской области.

В рамках стратегии «Роснефть – 2030» компания и дочерние предприятия поддерживают государственные инициативы по развитию системы образования и кадрового потенциала страны.

Новое оборудование для Оренбургского государственного университета приобретено при поддержке «Оренбургнефти». Малогабаритная передвижная буровая установка будет использоваться для практической подготовки студентов кафедры геологии, геодезии и кадастра. Установка имитирует реальные условия бурения и позволяет формировать и совершенствовать профессиональные компетенций будущих инженеров. Благодаря проекту ежегодно более 60 студентов смогут не только наглядно изучать основы буровых работ, но и попробовать себя в роли машиниста буровой установки на инженерно-геологических учебных практиках.

Сегодня более 70% специалистов в коллективе «Оренбургнефти» – выпускники вузов-партнёров предприятия. Развитие материально-технической базы учебных заведений, корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям на организацию научно-изыскательских работ создают благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Благодаря участию «Оренбургнефти» в качестве индустриального партнера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательно-производственный центр на базе Бугурусланского нефтяного колледжа. Основная задача центра – развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для нефтяной отрасли с учетом текущих и перспективных потребностей в специалистах предприятий Оренбургской и Самарской областей

Кроме того, на предприятии действует корпоративная система непрерывного образования «Школа – колледж/вуз – предприятие», которая обеспечивает постоянный приток в коллектив молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. Формирование кадрового потенциала начинается с «Роснефть-классов», которые в Оренбуржье действуют на базе трех школ. За одиннадцать лет из профильных классов выпустились и продолжили образование в ведущих вузах страны 587 учеников, из них около 70% поступили в вузы и колледжи на профильные для Компании специальности.

Справка: «Оренбургнефть» – ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. На долю предприятия приходится почти половина всей нефтедобычи в Оренбургской области. За 60 лет производственной деятельности добыто более 467 млн т нефти и более 35 млрд м3 газа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 сентября 2024 г.

